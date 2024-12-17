憲法法院下周審尹錫悅彈劾案

抽籤主審法官由尹提名任命

總統彈劾案依法需最少7名大法官審理，惟憲裁目前有3名法官出缺，權宜之下確認現有6名法官可展開聽證和審理，只要一人反對，就可否決彈劾。憲裁的3名法官入選可望於本月內通過國會聽證會確認提名。

受彈劾停職的尹錫悅周日在拒應首次傳喚以嫌疑人身分接受內亂、濫權嫌疑調查後，檢察廳「12‧3戒嚴事態」特別調查本部昨再發傳喚。尹錫悅若沒正當理由而拒絕出席，檢方可向法院申請拘捕令。而由警察廳國家調查本部、高職公職者犯罪調查署、國防部調查本部組成的戒嚴事件聯合調查本部，昨則傳喚尹周三（18日）早上10時接受調查，但傳票被拒收。

執政黨黨魁辭職

另外，尹所屬的執政國民力量黨的代表（黨魁）韓東勳昨天宣布辭職，其職務暫由親尹派的該黨院內代表權性東代行。該黨親尹派指摘韓東勳支持彈劾總統案，韓受壓下台。

（韓聯社/Newsis/朝鮮日報/中央日報）