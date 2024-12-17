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憲法法院下周審尹錫悅彈劾案

【明報專訊】韓國憲法裁判所（憲法法院；簡稱憲裁）周一開始處理總統尹錫悅彈劾決議案的程序安排，宣布下周五下午2時舉行首場審前聽證會，屆時尹並無必要出席。韓國傳媒引述匿名消息指，通過電子系統隨機抽籤確定由63歲鄭亨植擔任主審法官。他是憲裁現席6名法官中，唯一由尹錫悅提名及任命者，政治傾向屬最保守。

抽籤主審法官由尹提名任命

總統彈劾案依法需最少7名大法官審理，惟憲裁目前有3名法官出缺，權宜之下確認現有6名法官可展開聽證和審理，只要一人反對，就可否決彈劾。憲裁的3名法官入選可望於本月內通過國會聽證會確認提名。

受彈劾停職的尹錫悅周日在拒應首次傳喚以嫌疑人身分接受內亂、濫權嫌疑調查後，檢察廳「12‧3戒嚴事態」特別調查本部昨再發傳喚。尹錫悅若沒正當理由而拒絕出席，檢方可向法院申請拘捕令。而由警察廳國家調查本部、高職公職者犯罪調查署、國防部調查本部組成的戒嚴事件聯合調查本部，昨則傳喚尹周三（18日）早上10時接受調查，但傳票被拒收。

執政黨黨魁辭職

另外，尹所屬的執政國民力量黨的代表（黨魁）韓東勳昨天宣布辭職，其職務暫由親尹派的該黨院內代表權性東代行。該黨親尹派指摘韓東勳支持彈劾總統案，韓受壓下台。

（韓聯社/Newsis/朝鮮日報/中央日報）

相關字詞﹕韓國國民力量黨 彈劾 韓國戒嚴

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