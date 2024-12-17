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朔爾茨未通過信任投票 德勢提前大選

【明報專訊】德國聯邦議院（議會下院）周一（16日）舉行的信任投票中，由於社民黨與綠黨合計的執政聯盟議席不滿半數，總理朔爾茨（圖）未能獲得多數議員支持。朔爾茨勢將建議總統解散聯邦議院，新一屆聯邦議院選舉可能提前於明年2月23日舉行。

2021年秋季德國聯邦議院選舉後，社民黨、自由民主黨、綠黨組成執政聯盟。近期，該聯盟內部在財稅政策等方面出現嚴重分歧。11月6日，總理朔爾茨解除自民黨主席林德納的財政部長職務，自民黨當天宣布退出執政聯盟，朔爾茨政府成為「少數政府」。

預計明年2．23選舉

66歲的朔爾茨昨在國會提出政府對安全、商業、社福作出大規模支出的方案，爭取支持。可是右派在野基民盟-基社盟（CDU-CSU）69歲黨魁默茨（Friedrich Merz）要求他解釋，在過去預算案爭拗的日子裏不採取這些措施的原因。結果，全院733名議員之中，只有207人對朔爾茨表示有信心，394人表示不信任，另有116人棄權，未能通過對他的信任投票。

這是繼法國之後，又一歐洲重要經濟體因預算案爭拗而導致總理落台。德國近年財赤擴大，已超過歐盟上限。朔爾茨政府需要履行歐盟要求削赤，並要應付高能源價格和來自中國的激烈競爭之中，重振出口導向產業。此外，該國因俄烏戰爭處於與俄國對峙，而美國又將有抨擊北約、打保護主義的特朗普上台，對柏林政府增添了不少挑戰。

（France24/路透社）

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