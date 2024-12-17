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巴沙爾被指運20億現鈔赴俄 買軍援購房產

【明報專訊】英國《金融時報》（FT）周一（16日）報道，紀錄顯示巴沙爾政權6年前已將搜刮得的民脂民膏，以現鈔方式偷運赴俄。目前流亡俄國的巴沙爾昨天發出12月8日離國後首份聲明，稱他在反對派攻入大馬士革一天後才離國，而非事先已計劃出走。

流亡後首聲明：出走非事先計劃

《金融時報》報道，在2018年3月至2019年9月，敘利亞當局將總值約2.5億美元（約19.5億港元）、重近兩噸的100美元面額和500歐元面額鈔票，分21次空運到了莫斯科的伏努科沃國際機場，然後存入受美國制裁的俄羅斯銀行，用以獲取俄國提供軍事援助及讓巴沙爾家屬在俄羅斯置產。據外貿海關數據平台Export Genius自2012年起蒐集的俄國貿易紀錄，2018年以前敘利亞央行與俄羅斯銀行之間並無同類的現金轉移。

《華爾街日報》援引美國前官員、律師和研究組織資料，指巴沙爾承襲了其父阿薩德於1970年代政變上台後所建立的家族投資生意網絡和資產，包括俄羅斯優質房地產、奧地利維也納的精品酒店、在迪拜的私人飛機等。阿薩德父子通過親屬隱瞞海外資產，而該家族很多主要成員都具商業頭腦，尤其是曾任摩根大通銀行家的巴沙爾妻子阿斯馬（Asma），有人權律師稱阿薩德家族儼如「金融犯罪專家」。

美國國務院2022年報告估算阿薩德家族資產約10億至120億美元（約78億至936億港元）。報告指他們的財富大多循國營壟斷或販毒所得，並將部分資金挪到不受國際法約束的地區投資。《金融時報》2019年報道，巴沙爾家族在莫斯科購入最少20間豪宅。

另外，俄羅斯外交部周日表示已安排特別空軍飛機，從敘利亞赫梅敏空軍基地撤走俄國及白俄羅斯、朝鮮外交人員，不過大馬士革的俄國大使館運作如常。

（金融時報/華爾街日報/路透社）

相關字詞﹕俄羅斯 阿薩德 巴沙爾（Bashar al Assad） 敘利亞

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