紐時：HTS往時管治務實鐵腕遏異己

理財有方 轉型靠本地經營收入

《紐時》指出，HTS自2016年開始軟化其伊斯蘭聖戰意識形態，包括停止自殺式襲擊，翌年跟其他志同道合的反巴沙爾政府武裝為求拓展勢力，在所控制的伊德利卜省大部分地區實行務實和具紀律管治，以「敘利亞救贖政府」名義成立有11個部門的民事政府，雖然HTS仍有整體控制權，但該做法讓該組織的軍事分支可專注養兵備戰。

有外國專家形容HTS展現戰時經濟的適應性，從依賴外國捐助支持，戰略轉型至通過本地稅收和管治，維持軍事和民事運作。《紐時》指該組織對所有貨品和企業徵費，並由跟其相關的公司壟斷燃料、電力、食水等必需服務，甚至成立了一間電訊公司。其主要收入來源仰賴在接鄰土耳其的巴布哈瓦口岸收取出入境稅等費用，有當地人道組織估算，HTS單憑此就每月賺取最少1500萬美元（約1.17億港元），另外又會出售能源賺取收入。HTS在社會管治方面也非完全保守，其根據地默許民眾吸煙，學校除教授《可蘭經》外，也開設數學、英語等科目。

不過，《紐時》等西方傳媒報道，HTS此前在根據地鐵腕打壓異己並虐囚，有美國智庫近期報告稱，HTS仍在追殺失勢的敵對激進組織成員。《紐時》又稱，HTS高層存在開明派和保守派的拉鋸，目前後者已被排擠。

美英俄與HTS取聯繫

另一方面，美英傳媒過去兩天報道，美國、英國和俄羅斯3國均已分別跟HTS取得直接聯繫。

（紐約時報/澳洲廣播公司/天空新聞台）