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以擬倍增戈蘭高地人口 多國譴責 內塔尼亞胡：加強建設 阿拉伯國斥擴佔領破壞敘過渡

【明報專訊】以色列在敘利亞巴沙爾政府12月初倒台後加強控制跟該國有主權爭議的戈蘭高地，總理內塔尼亞胡周日（15日）宣布計劃加強在當地殖民，打算令人口增加一倍，聲言「加強建設戈蘭高地就是加強以色列國力，而這在目前尤為重要」。沙特阿拉伯、卡塔爾和阿聯酋等多個阿拉伯國家譴責以色列「刻意擴大佔領，趁機破壞敘利亞新政權過渡」。

注資8600萬 稱加強教育基建

戈蘭高地是敘利亞西南部一塊狹長地帶（地圖），面積1800平方公里，估計住有最少2萬以色列人及2萬敘利亞人。以色列在1967年第三次中東戰爭（六日戰爭）中佔領這一戰略要地的大部分地區，並於1981年單方面宣布吞併戈蘭高地以軍控制區。國際社會不承認以色列對戈蘭高地擁有主權。惟以色列總理辦公室周日表示，政府「一致批准」在戈蘭高地「發展人口」，將尋求在當地定居的以色列人口增加一倍。內塔尼亞胡發聲明讚揚新計劃，並指將為此撥款資助逾4000萬以色列新謝克爾（約8613萬港元）。他強調以色列人將繼續管控並定居於戈蘭高地，以使其「繁榮發展」。聲明又說，該計劃將加強當地教育系統、可再生能源基礎設施等，以協助新居民融入。

內塔尼亞胡與特朗普談對敘立場

據敘利亞人權觀察組織（SOHR）統計，以軍自本月8日巴沙爾政權倒台後對敘利亞展開450次空襲，其中75次發生在上周六傍晚以後，針對目標包括西部沿岸的塔爾圖斯省防空及地對地導彈系統，形容為2012年以來以軍對敘「最猛烈轟炸」。英國《每日郵報》指以軍採用重型炸彈，造成的震動相當於黎克特制3級地震。俄軍此前向巴沙爾政府租用塔爾圖斯海軍設施，但周一的衛星圖片顯示俄軍疑已從該基地全面撤走。

內塔尼亞胡表示，「無意跟敘利亞展開衝突」，強調以軍近日對敘利亞展開的軍事行動，只是為「瓦解來自敘利亞的潛在威脅，防止恐怖分子接管以色列邊境附近地區」，以方將根據實際情况確定對敘利亞的政策。他又表示，上周六跟美國總統當選人特朗普通電話，形容「氣氛融洽」，二人討論了「以色列需要在對哈馬斯戰爭中勝出」，以及以方對敘利亞形勢的立場。推翻巴沙爾的敘利亞武裝力量沙姆解放組織（HTS）領袖沙拉（前化名喬拉尼）上周六批評以色列近日襲擊敘利亞的行動「缺乏理據、明顯越界」，令區內局勢升級，但他同時指敘利亞多年來飽受戰火，「已筋疲力盡」，無意與以色列發生戰鬥或對抗，亦不應捲入新衝突並受進一步破壞，當下應優先尋求重建和穩定，又稱新政府將努力與國際社會建立關係。

區內多個阿拉伯國家同日先後抨擊以色列加強控制戈蘭高地的做法。沙特批評以色列破壞敘利亞政治過渡；阿聯酋外交部斥以色列「蓄意擴大佔領」，違反國際法並令區內局勢升級；卡塔爾形容以方計劃「投機取巧」，譴責其儼如「對敘利亞領土展開新一輪侵略」，促國際社會制止相關行動。

斥「極端反以」 關駐愛爾蘭使館

另一方面，以色列外長薩爾（Gideon Sa'ar）周日宣布關閉駐愛爾蘭大使館，抗議愛爾蘭支持南非入稟國際法院（ICJ），控告以色列對加沙巴勒斯坦人實施種族滅絕。薩爾批評愛爾蘭採取「極端反以政策」。

（半島電視台/CNN/耶路撒冷郵報）

相關字詞﹕敘利亞變天 戈蘭高地 內塔尼亞胡 以色列

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