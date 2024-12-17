印度洋法屬地風災 「恍如末日」恐千死

陣風時速225公里

受到熱帶氣旋「奇多（Chido）」周日吹襲位於莫桑比克東部約500公里、位於莫桑比克與馬達加斯加之間的馬約特島（Mayotte），氣象部門指出「奇多」陣風風速達每小時225公里，形容它是90年來破壞力最強的風暴。馬約特島有32萬名居民，基建薄弱，是歐洲最貧困的領土，島上不少建築都是臨時搭建，因此災情特別嚴重。

「奇多」導致馬約特島大量樹木被連根拔起，三分之一居民的住所屋頂和牆壁被吹走或吹塌，就連機場、醫院和政府大樓都受到嚴重破壞，有居民形容恍如經歷核戰，整個社區徹底消失。馬約特島首府馬穆楚（Mamoudzou）市長蘇邁拉（Ambdilwahedou Soumaila）向法新社表示，醫院和學校都遭殃、房屋被徹底破壞，形容這場風暴「什麼也不放過」。有居民表示，設法穿越主島時要自行清理受阻道路，形容所見景况「猶如世界末日」。

多處停電阻救援

馬約特省省長比厄維爾（François-Xavier Bieuville）向當地電視台Mayotte La 1ère說：「我認為肯定有數以百計人（罹難），也許將近1000人或甚至數千人。」他說，由於當地大部分是穆斯林，他們傳統上會於24小時內埋葬死者，因此很難得到最終死亡總人數。當地部門正緊急派出搜救人員提供救援物資，但由於多條道路被阻，他們要從空中或海路前往災區，但機場受破壞加上多處停電，救援工作受阻。法國總統馬克龍形容當地居民經歷了可怕的幾小時，內政部長霍塔尤（Bruno Retailleau）周一將連同160名軍人和消防員飛往當地，加入身處當地的110名搜救人員隊伍。

「奇多」隨後吹襲莫桑比克北部，聯合國稱當地很多房屋、學校和衛生設施受破壞或摧毁，最少3人死亡。

（法新社/衛報）