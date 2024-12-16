英入CPTPP 稱脫歐後最重要貿協

英國政府希望，加入CPTPP有助英國企業尤其是金融服務、製造業、飲食，以低關稅、少貿易壁壘，打入CPTPP總涉全球15%國內生產總值、逾5億人口市場，重振英國經濟。

CPTPP前身是美國主導制衡中國影響力的經貿組織《跨太平洋伙伴關係協定》（TPP）。2017年1月時任總統特朗普簽署行政命令使美國退出，餘下成員日本、越南、新加坡、秘魯、智利、澳洲、新西蘭、加拿大等國2018年成立CPTPP。

英國2021年初脫離歐盟單一市場，當年2月已申請加入CPTPP，去年7月與11個成員簽署入會議定書。其中8個成員國已於今年10月中旬前完成確認英國為新成員的程序，澳洲、加拿大和墨西哥亦將於未來60天內生效。英國從此也與文萊、馬來西亞訂立首份自貿協定。目前申請加入CPTPP的，還有中國大陸和台灣等。

（路透社/法新社）