被傳喚作證 尹錫悅未現身

韓國政局仍不明朗。最大反對黨共同民主黨（下稱民主黨）的代表李在明周日（15日）呼籲代行總統職務的總理韓悳洙（圖）保持「政治中立」，另建議成立國會與政府共治協商機制。國民力量黨院內代表權性東批評民主黨意圖僭越領導國政。

韓在野黨倡國政協商 執政黨批僭越

李在明表示，目前無彈劾總理韓悳洙的計劃，但促請對方在代行總統職務期間，秉持「中立，避免偏向政治哪方」。他還提議成立國會和政府共同參與的國政協商機制，恢復國政正常運行。

國民力量黨的國會代表權性東昨強調國民力量依然是執政黨。他批評民主黨在尹錫悅彈劾案通過後，想「像執政黨一樣主導國政運營」。不過國會通過彈劾案後加劇了國民力量黨內親韓東勳派、親尹錫悅派矛盾，有分裂之虞。該黨領導層前晚總辭，黨魁韓東勳備受辭職壓力。該黨昨公告韓東勳今晨將會見記者。韓國傳媒普遍推測他可能請辭。

美國總統拜登昨與韓悳洙通話，表明美韓同盟堅如鐵甲，將與首爾合作推動發展和鞏固美韓聯盟及至美韓日三方合作。韓悳洙強調韓國仍將貫徹外交和安全政策，確保韓美同盟穩定發展。

至於首都防衛司令官李鎮雨、原特戰司令官郭種根涉及內亂及濫用職權，檢方已向法庭申請逮捕。而有份出席戒嚴宣布前內閣會議的農林畜產食品部長昨透露已收到警察協助調查邀請；因彈劾案而停職的法務部長則已接受警方調查。

（韓聯社/Newsis）