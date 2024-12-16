特朗普委親信任總統特使 職能惹慮 推動對美敵手政策 與國務卿角色恐有衝突

美國的總統都會任命總統特使和特別大使，藉此關注全球議題、危機及特定外交工作。特朗普前日公布格雷內爾（Richard Grenell）新職位時，表示後者工作將會涉及一些全球熱點，例如委內瑞拉和朝鮮，但沒進一步交代其職責。路透社引述特朗普過渡團隊稱，格雷內爾亦將關注巴爾幹地區的緊張局勢。政治新聞網站Politico稱鑑於對全球熱點的關注，格雷內爾的職責亦可能包括伊朗、敘利亞、也門、蘇丹、海地或其他危機。

格雷內爾工作涉全球熱點

格雷內爾在特朗普首個總統任期內曾出任駐德國大使、塞爾維亞及科索沃和談總統特使，又擔任過署理國家情報總監，在過去一年則如同「特朗普特使」周遊多國串連極右勢力。格雷內爾為特朗普助選後，曾被視為國務卿熱門人選，但最後由佛州聯邦參議員魯比奧獲提名。格雷內爾亦被指獲考慮出任烏克蘭戰爭特使，該職最後亦交給前白宮國家安全委員會行政秘書暨幕僚長凱洛格。

特朗普近日指格雷內爾將擔任要職，周三在Truth Social稱格雷內爾是個了不起的人，「將擔任高位」，最新的公布結束了外界對格雷內爾在未來特朗普政府所擔任角色的猜測。

然而，格雷內爾的新職權限未明引發疑慮。Politico稱他的崗位或跟魯比奧的國務卿有衝突，特朗普公布的內容亦未清晰說明格雷內爾的角色要如何跟國務院合作。特朗普的帖文亦沒交代格雷內爾需否面對確認程序，而根據法律，特使一職須獲參議院確認，但拜登政府有時會透過調整職責說明來繞過這程序。

Truth Social母企總裁任情報顧問職

同日特朗普亦宣布任命前眾議員、現職Truth Social母公司「特朗普媒體科技集團」（TMTG）行政總裁的努尼斯（Devin Nunes），出任總統情報顧問委員會主席，他亦會續任TMTG行政總裁。努尼斯曾任眾議院情報委員會主席，並多次就司法部調查俄羅斯涉干預2016年大選一事，為特朗普辯護。

美國總統情報顧問委員會（PIAB）在20世紀中期設立，負責向總統提供有關情報評估和估算，及反間諜事務的建議。《華盛頓郵報》指該委員會通常秘密運作，但在喬治布殊任內，該委員會曾在2003年12月批評白宮在國情咨文中稱伊拉克總統薩達姆企圖取得核材料的說法有問題。

（路透社/紐約時報/華盛頓郵報/Politico）