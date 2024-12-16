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真主黨認失敘補給路線 促勿與以建交

【明報專訊】黎巴嫩真主黨領袖卡西姆上周六（14日）承認組織已失去途經敘利亞的補給路線，促請敘利亞新統治者勿跟以色列建立關係。這是他自巴沙爾政權本月8日被推翻以來首次發表評論。敘利亞變天中堅力量沙姆解放組織（HTS）領袖沙拉（前化名「喬拉尼」）批評以色列利用「虛假藉口」對敘展開軍事行動，但強調不希望捲入新的衝突。

HTS領袖稱無意捲新衝突

卡西姆在電視演說中表示，損失補給線只屬暫時，稱敘利亞成立新政府後，相關路線有機會復常，真主黨亦會尋求其他解決辦法。他又表示，在敘利亞反抗勢力「穩定下來並表明立場」前難以評價它們，但希望黎、敘兩國民眾和政府能繼續合作。他期望該敘利亞新統治者能視以色列為敵人，不會尋求跟以色列關係正常化，指這是勢將影響真主黨和敘利亞關係的重大事項。

敘利亞反抗武裝電視台上周六播出沙拉專訪，沙拉批評以色列近日襲擊敘利亞的行動「缺乏理據、明顯越界」，令區內局勢升級。但他指敘利亞多年來飽受戰火，不應捲入新衝突並受進一步破壞，當下應優先尋求重建和穩定。

以軍總參謀長哈萊維上周六到戈蘭高地視察戰情時，稱無意亦不會干涉敘利亞內部事務，在戈蘭高地的戰備旨在「確保以色列公民的安全」。

（路透社/耶路撒冷郵報）

相關字詞﹕沙姆解放組織（HTS） 真主黨

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