敘反對派揭統合過程 速逐巴沙爾 HTS軍事領袖接受西方傳媒專訪 述策略談展望

HTS被認為是推翻巴沙爾政府的主力。英國《衛報》上周五（13日）刊登HTS軍事部門領袖哈姆維（Abu Hassan al-Hamwi）專訪。哈姆維表示HTS早於2019年便開始發展軍事教條，旨在把來自各個反對派系和聖戰隊伍、組織鬆散的武裝分子，打造成一支有紀律的戰鬥部隊。HTS當年受到巴沙爾政府軍重挫後，理解到如要打倒對方，必須統一根據地、敘利亞西北部伊德利卜省的各個反政府武裝，當遇其他反政府武裝不接受其領導時，HTS便以武力使它們屈服，並在擊敗與蓋達組織有聯繫的護教陣線（Hurras al-Din）等激進組織後，成為西北部的壟斷力量。

哈姆維指出，在統一政治和軍事指揮系統的同時，HTS為了以有限資源對抗獲俄羅斯和伊朗空中力量軍援的政府軍，召集工程師、化學家等成立專門部隊自行研製無人機等武器，包括近日首次投入戰場便炸毁敵方炮兵車的Shahin自殺式無人機。

建包容國家 允不針對什葉派

直至約一年前，HTS協助敘利亞南部約25支反政府武裝設立統一作戰室，並協調作戰計劃，起事時分南北兩路進軍，最終會師夾擊首都大馬士革，並挑選了巴沙爾盟友俄羅斯和伊朗自顧不暇的時機行動。哈姆維表示，原定南路軍在HTS領導的北路軍攻佔位於中部的第三大城市霍姆斯後才發兵，後來南路軍不單提早出兵，並在北路軍抵達前便已攻佔大馬士革。

哈姆維同日另在《經濟學人》專訪表示，他近日已跟巴沙爾所屬的什葉派阿拉維宗領袖會面，承諾他們日後不會受到針對；又稱部分阿勒頗的基督徒，對於屬伊斯蘭遜尼派的HTS對待基督徒及其他少數社群的方式，持正面反應。

收編民兵 不涵反西方聖戰組織

哈姆維向《經濟學人》表示，所有反巴沙爾武裝都將歸入新政府國防部，成為統一軍隊，但欲向西方發動襲擊的聖戰組織將不獲一席之地。美國國務卿布林肯上周六在約旦表示，美方已跟HTS取得直接聯繫。布林肯跟阿拉伯國家及土耳其發表有關敘利亞政治過渡的聯合公報，期望敘新領導人包容並尊重少數社群。

另外，路透社上周六引述伊朗官員稱，敘國前總統巴沙爾倒台前數天接見到訪大馬士革的伊朗外長阿拉格齊時，已控訴土耳其支持遜尼派武裝推翻他。

（衛報/經濟學人/路透社）