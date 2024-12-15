特朗普促擊落神秘無人機 官民質疑當局瞞實情 要求白宮介入

東岸3000宗目擊報告

神秘無人機最初於上月18日於新澤西州莫里斯縣附近上空出現，之後擴至賓夕法尼亞和紐約州，至今東岸多地共有約3000宗目擊報告，部分無人機長達6米，時速高達160公里。馬里蘭州前州長霍根前天在社交平台稱，上周四晚在戴維森維爾目擊「數十架」大型無人機飛行了約45分鐘。康涅狄格州州參議員黃濤等多人亦在費爾菲爾德目擊「懷疑非法無人機」，稱當局有需要時應擊落無人機。美國廣播公司（ABC）前日引述官員稱，收到多宗不明無人機飛入新澤西州厄爾海軍武器站空域的報告。

白宮、國防部或聯邦調查局（FBI）均強調未有證據顯示這些無人機構成風險，但承認未能解釋來源。新澤西州州長墨菲前日公開給白宮的信，當中他認為需要更多資源以「全面了解無人機事件背後真相」。參議院國土安全委員會調查小組主席布盧門撒爾同日去信聯邦航空管理局（FAA）、FBI、國土安全部和國防部，要求FAA在聖誕假期前向國會簡報「涉事無人機擁有者、操作、對飛行影響、國安，以及私隱的所有詳情」。

特朗普前日在社交平台發文，質疑拜登政府隱瞞實情，寫道：「神秘無人機在全國出現，這真的會在政府不知情下發生嗎？我不這樣認為！讓公眾知道，就現在。否則，擊落它們！」多名國會議員及地方官員亦敦促擊落無人機調查。

根據聯邦法例，軍事基地只有在出現明確威脅下才能將無人機擊落，當中不包括受到偵察或監控；FAA亦有條文禁止民眾私下擊落或攻擊無人機。由於以信號干擾或毁滅性火力擊落無人機或會危及民眾及飛行安全，《霍士新聞》稱國防部在今輪神秘無人機出現後，已着手研擬新對策。

另外，英國《衛報》前日報道，位於德國拉姆施泰因的美國空軍基地近幾周亦出現不明飛行物。

（Politico/ABC/衛報）