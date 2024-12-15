衛星照分析：俄從敘利亞撤軍備

美國商業衛星公司Maxar Technologies的影像顯示，敘利亞西北部赫梅敏（Hmeimim）空軍基地前日最少停泊了9架俄軍運輸機，包括兩架「安-124」大型運輸機及3架「伊爾-76」運輸機，兩架安-124的機頭打開，相信正在上貨，而附近一架「卡-52」攻擊直升機和一套S-400先進防空系統的部件正被分拆，Maxar分析稱相信是準備運走。在西部的塔爾圖斯（Tartus）海軍設施，部分俄軍船艦早於10日前開始出航，至上周五最少兩艘護衛艦在離岸數公里海面逗留。

《紐約時報》指出，兩段經證實的影片顯示最少一支大型俄軍車隊前日在大馬士革和霍姆斯附近往北行駛，疑前往赫梅敏基地，主要包括貨櫃車、裝甲運兵車和多用途車輛等，延綿約800米。報道稱，暫未肯定是否有相當部分的俄軍人員和裝備正準備撤離敘利亞。

俄羅斯2017年與巴沙爾政府簽訂合約，租用赫梅敏基地49年，被視為俄羅斯在中東和非洲投射影響力的重點。俄羅斯副外長博格丹諾夫上周四表示，正跟敘國新領導層接洽，尋求繼續租用赫梅敏和塔爾圖斯兩個基地。

（金融時報/紐約時報/華盛頓郵報/路透社）