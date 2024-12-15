K-Pop應援棒成集會抗爭象徵

在國會外、首爾九老區、京畿道廣州市和釜山市等地，示威者近日揮動不同形狀的LED應援棒，形成一片彩色光海，現場播着韓國流行歌，並響起「逮捕、逮捕、內亂逮捕」、「彈劾、彈劾、彈劾尹錫悅」的口號。一名集會青年說：「上次彈劾朴槿惠時有人說過『風一吹，蠟燭就熄了』，所以今次帶了不會被吹熄的應援棒來。」一名姓崔女子說：「老一輩沒有這種東西，現在既然有熒光棒，我認為對控訴更有幫助。」一名21歲女示威者談起應援棒說：「氣氛可以比想像中的興奮。」

示威者使用的應援棒，有的是支持偶像歌手的現成之物，有的是顯示彈劾標語的新製品。連日集會所唱的歌曲，既有10月才推出的《Whiplash》等偶像歌手新作，也有少女時代等中青年代作品。昨天國會外舉行大集會前，大會還提出「播放清單」供示威者「點唱」。33歲李姓示威者稱，看到彼此帶着五顏六色的應援棒，聽着流行歌，讓人安心又可使示威氣氛變得輕鬆，能吸納更多市民參與。

（KBS/韓民族21/京鄉新聞）