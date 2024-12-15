尹錫悅彈劾案通過 示威者：人民勝利 即時停職交法院定奪去留 尹：絕不放棄

共同民主黨為首的6個反對派第二次發起彈劾案，理由是尹錫悅「於12月3日頒布戒嚴，違反國民主權主義與權力分立的原則」。反對派指摘他背離國民對他的信任，濫用憲法賦予頒布戒嚴的權力，並通過動員政府、軍隊和警察造成國家憲政紊亂，觸犯內亂罪，拋棄守護憲法的責任，干犯違憲及違法行為。

12執政黨議員倒戈通過彈劾

國會昨午表決彈劾案，全體300名議員均出席，最終以204票贊成、85票反對、3票棄權、8票無效，超過了法定最低至少200票贊成的要求，通過彈劾案。執政國民力量黨上周六第一次表決彈劾案前拉隊離場，今次在表決前表示該黨立場是「參與表決，反對彈劾」。不過在記名投票時，執政黨除了原先公開表態贊成彈劾的7人，另有5人贊成。

尹錫悅頒布緊急戒嚴令觸發全國連日示威，昨在彈劾案表決前，國會外已聚集十多萬支持彈劾的民眾，他們得悉通過彈劾即全場歡呼，稱是「人民勝利」，但也有人表示自己心情複雜：「目前事態只是告一段落，政局還未穩定，我心裏依然充滿不安。作為普通民眾，真心希望朝野黨派能減少爭執，傾聽國民心聲。」

執政黨分裂 黨魁被促辭職

尹錫悅昨晚正式被停職，其職務由總理韓悳洙代行。憲法裁判所（憲法法院，簡稱憲裁）周一（16日）開始審理尹錫悅彈劾案。憲裁須於180天內完成審理，即明年5月中前會裁定彈劾案是否成立。一旦裁定不成立，尹錫悅將恢復職務，否則將即時被罷免，在之後的60天內提前大選。目前憲裁9名裁判官（大法官）中，有3席懸空等待國會任命。現任6名大法官按其政治取向，左、中、右各佔兩人，預計日後替補人選上任後，將現左翼偏多的局面。

尹錫悅任期原定2027年5月屆滿。他昨晚發表電視講話說：「 雖然我現在暫時停下來，但過去兩年半我與國民一起走過，通往未來的旅程絕不能停止。我絕不會放棄。」他呼籲政界改善政治文化和制度，使目前「失控和對抗的政治變為商議與關懷的政治」。他又促請公務員支持代行總統職務的總理，全力守護人民安全和福祉。

彈劾案通過後，執政國民力量黨也面對分裂，黨魁韓東勳被黨內親尹派和主流議員要求辭職，韓東勳拒絕後，該黨最高委員會全體5人總辭。韓媒指出，最高委員會全體請辭等同該黨的領導層「實際上解體」，可能重現8年前的政黨分裂。

韓洽中美日 強調外交政策不變

韓國外交部表示，已與中國、美國、日本大使接洽，解釋目前彈劾局勢，強調韓國外交政策不變，韓中、韓日將繼續緊密溝通，韓美日之間共同合作持續。美國駐韓大使戈德堡在社交平台發文稱，美國將一如既往支持韓國民主與憲政進程，重申美韓同盟堅若磐石。歐盟發聲明說：「當前首要任務是確保根據韓國憲法，迅速且有序地解決這場政治危機。」

至於「12‧3戒嚴」內亂等指控的調查再有進展，首都防衛司令部司令官李鎮雨在戒嚴時指揮部隊進入國會大樓，涉嫌觸犯內亂、濫用職權等罪，但因拒絕出席檢方調查，前晚被捕後以嫌疑人身分接受調查。前國軍防諜司令官呂寅兄在戒嚴時派遣部隊至國會及下令逮捕朝野主要政治人士，昨被拘捕。涉案的國家警察廳長趙志浩和首爾警察廳長金峰植則於前晚被捕。

（Newsis/韓聯社/韓國日報）