北約秘書長：戰時思維抗中俄 稱國防開支佔GDP 2%不足

呂特：中俄擴軍備超前 4年後難遏制

呂特（Mark Rutte）自10月1日上任以來，游說北約的歐洲盟邦提高軍費成為他最重要活動之一。他周四在美國智庫卡內基國際和平基金會位於布魯塞爾的歐洲分部，發表題為《為防止戰爭，北約必須花費更多》的演講，指現時歐洲的安全情勢是他有生以來見過最糟糕的，從波羅的海通訊電纜遭破壞，到波蘭受到白俄羅斯將移民武器化的脅迫等等，都不是單一事件，顯示全球安全威脅來源互相連結。呂特提到，中國認同並支持俄羅斯總統普京改變世界秩序的野心，又稱有消息來源指中國獲取高端武器系統的速度比美國快5、6倍，而10年前中國軍火企業無一在全球10大，如今卻有3、4家，可見其追趕速度。

呂特強調，中俄正在賽道上超前，指今日的北約仍足以形成遏制力量，「但我擔心明天」，並認為再不加強軍備，未來4、5年就可能出問題，明言目前北約盟國承諾國防支出應佔各國GDP 2%或以上的標準，遠遠不夠所需。

歐主動增軍費向美展配合姿態

《金融時報》周四引述3名參與前期討論的歐洲官員報道，在本月初舉行的北約外長會議期間，一些北約歐洲成員國代表開始秘密討論增加國防預算佔GDP比例的方案，設想短期目標升至GDP的2.5%，到2030年達到3%的目標，而部分國家希望推動在明年6月舉行的北約峰會上通過落實新目標。報道指出，歐洲國家主動提出提升國防開支佔比，一方面是因為目前防務投入不足以繼續支持烏克蘭，另一方面也是因為美國總統當選人特朗普即將重返白宮，歐方希望藉此舉向美方展現配合姿態。特朗普任內曾多次批評北約成員國防務支出「不達標」，以退出北約作威脅。

（金融時報/新華社/中央社）