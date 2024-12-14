明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

北約秘書長：戰時思維抗中俄 稱國防開支佔GDP 2%不足

【明報專訊】北約秘書長呂特周四（12日）發表上任兩個月以來首次重要演說，警告指中國和俄羅斯正快速擴增軍備，當中莫斯科正為與烏克蘭及北約長期對抗做準備，但歐洲國防產業則太小、太分散且反應太慢，北約並未準備好應對未來4至5年內會發生的事。他指北約是時候轉向戰時思維，成員國國防開支佔國內生產總值（GDP）2%的水平已不足夠。英國《金融時報》同日引述多名歐洲官員報道，北約部分歐洲成員國考慮提高國防開支佔GDP比重指標至3%，望來年落實。

呂特：中俄擴軍備超前 4年後難遏制

呂特（Mark Rutte）自10月1日上任以來，游說北約的歐洲盟邦提高軍費成為他最重要活動之一。他周四在美國智庫卡內基國際和平基金會位於布魯塞爾的歐洲分部，發表題為《為防止戰爭，北約必須花費更多》的演講，指現時歐洲的安全情勢是他有生以來見過最糟糕的，從波羅的海通訊電纜遭破壞，到波蘭受到白俄羅斯將移民武器化的脅迫等等，都不是單一事件，顯示全球安全威脅來源互相連結。呂特提到，中國認同並支持俄羅斯總統普京改變世界秩序的野心，又稱有消息來源指中國獲取高端武器系統的速度比美國快5、6倍，而10年前中國軍火企業無一在全球10大，如今卻有3、4家，可見其追趕速度。

呂特強調，中俄正在賽道上超前，指今日的北約仍足以形成遏制力量，「但我擔心明天」，並認為再不加強軍備，未來4、5年就可能出問題，明言目前北約盟國承諾國防支出應佔各國GDP 2%或以上的標準，遠遠不夠所需。

歐主動增軍費向美展配合姿態

《金融時報》周四引述3名參與前期討論的歐洲官員報道，在本月初舉行的北約外長會議期間，一些北約歐洲成員國代表開始秘密討論增加國防預算佔GDP比例的方案，設想短期目標升至GDP的2.5%，到2030年達到3%的目標，而部分國家希望推動在明年6月舉行的北約峰會上通過落實新目標。報道指出，歐洲國家主動提出提升國防開支佔比，一方面是因為目前防務投入不足以繼續支持烏克蘭，另一方面也是因為美國總統當選人特朗普即將重返白宮，歐方希望藉此舉向美方展現配合姿態。特朗普任內曾多次批評北約成員國防務支出「不達標」，以退出北約作威脅。

（金融時報/新華社/中央社）

相關字詞﹕北約 軍費開支 呂特（Mark Rutte）

上 / 下一篇新聞