美東岸現多批來歷不明無人機 FBI調查

操控技巧超越業餘者能力

首批上述無人機被報稱上月18日在新澤西州莫里斯縣附近上空飛行，之後亦陸續出現在賓夕法尼亞州和紐約州。新澤西州長墨菲在周三簡報會表示，上周末單一個晚上當地就收到近50宗無人機目擊報告，海岸防衛隊則報稱曾監測到50架無人機從海面上空飛往陸地範圍再折返，部分飛近艦艇，軍方亦有報告稱部分無人機長達6米，時速達160公里，而且聯群結隊出現。社交平台亦出現大量影片與討論。新澤西州州眾議員凡塔西亞稱，部分無人機直徑逾1.8米，飛行時關燈，並以「協調一致的方式運作」，並能避過「傳統方式」如無線電追蹤偵測；部分更會從大型母機釋放較細小的子機同飛，質疑這明顯超越業餘愛好者能力範圍。

對於新澤西聯邦眾議員范德魯指無人機來自「位處美國東岸附近海面的伊朗母船」，五角大樓周三稱經初步調查，未有證據顯示在新澤西州出現的無人機由外國實體或美國敵手施放。聯邦調查局（FBI）和國土安全部周四發表聲明，指沒證據顯示新澤西無人機事件威脅國家或民眾安全，稱大部分是合法飛行載人機。白宮國家安全委員會發言人柯比同日稱，暫未發現相關事件涉及惡意活動。惟當局暫未能確認無人機由誰施放。

國會議員促當局擊落無人機

有國會議員及官員就當局對涉事無人機所知甚少、未能釋除公眾疑慮深感困惑。4名新澤西州和紐約州參議員要求聯邦及地區執法部門調查無人機源頭。民主黨籍康涅狄格州參議員布盧門撒爾周四批評拜登政府交代不足，令人難以接受，呼籲當局必要時擊落無人機。

（CBS/路透社/Axios/新科學家）