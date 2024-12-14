警察廳長：尹6次致電下令拘捕議員

感指令「荒謬」未有傳達

報道指趙志浩近日接受警方盤問時，透露事發當晚尹錫悅合共6次致電給他，提出要拘捕國會議員，說「要通通抓起來，他們違反戒嚴法，把他們抓起來」，而每次都是在單方面下達指示後掛斷電話。趙志浩稱，他沒有錄下通話內容，但認為尹錫悅的指示荒誕無稽，故未有聽從，也沒有向參謀傳達。

趙志浩又稱，防諜司令部司令呂寅兄曾要求追蹤執政黨國民力量黨主席韓東勳、在野共同民主黨主席李在明等15名政客，反間諜司令部在戒嚴令期間亦要求國防部調查本部派出100名調查員。國防部調查本部指他們沒回應這要求，但後來按戒嚴司令部聯合調查本部的要求，派出10名調查員。然而在派遣過程中，國會通過解除戒嚴，調查員於是奉命折返。

韓聯社周四報道，趙志浩接受警方調查時稱，戒嚴令解除後接到尹錫悅來電，對方說：「多得你，這麼快結束。」報道指趙志浩告訴尹錫悅「如此這般結束，對不起」後，尹錫悅答道：「辛苦你了。」

（韓聯社/中央社/朝鮮日報）