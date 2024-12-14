韓國會今表決總統彈劾 反對派：歷史銘記 警考慮對尹發拘捕令 研搜查總統官邸

第2次總統彈劾案由共同民主黨、祖國革新黨、改革新黨、進步黨、基本所得黨和社會民主黨6大在野黨所屬190名議員及1名無黨派議員共191人共同發起。彈劾議案對提出彈劾的理由包括尹錫悅上周二宣布緊急戒嚴違反主權在民主義、三權分立原則等憲法和法律規定，而在總統指揮下，戒嚴軍和警察企圖拘留國會議員，而戒嚴軍又企圖佔領中央選舉管理委員會，沒收選管委職員手機，並企圖封鎖傳媒人金於俊成立的民調機構等。

反對派原本計劃周六下午5時表決彈劾案，而國會議長室及後指表決是事關國家重大事項，在綜合考慮各黨內部討論時間和晚上預計出現大型集會等因素後，決定提前1小時表決。

李在明：尹辯護言論如向國民「宣戰」

共同民主黨黨魁李在明昨日在國會發言，指尹錫悅周四發表電視演說再為宣布戒嚴辯護，是向全體國民瘋狂發出「宣戰書」，只有彈劾才是平息混亂最快且最可靠的方法。他又指尹錫悅欲通過醜惡謊言掩蓋罪行，自證他沒有繼續履行總統職務的能力，亦不能再繼續履行職務的事實，形容「內亂頭目」尹錫悅立刻下台是國民的命令。他呼籲執政黨議員支持議案，稱歷史將銘記大家的選擇，議員應擺脫朝野、進步和保守的束縛，稱議員要保護的並非尹錫悅及國民力量黨，而是在嚴冬上街哀嚎的國民的生活。民調機構蓋洛普周五公布的民調顯示，尹錫悅的支持度跌至11%，較上周低5個百分點，四分之三受訪者說尹錫悅應被彈劾。

反對派議員稱99%把握通過

彈劾案須得到三分之二在席議員投贊成票才能通過，在野陣營目前在全體300席的國會只有192席，因此需要起碼8名國民力量黨議員倒戈。截至周四為止，已有7名執政黨議員宣布支持彈劾。《韓國先驅報》昨日報道，國民力量議員裴賢鎮周二在社交網站貼文談及第2次彈劾投票決定，她未有表明意向，但顯示跟親尹派立場不同的迹象，她有可能加入倒戈行列，令彈劾案夠票通過。共同民主黨議員金民錫昨表示，他有99%的把握認為彈劾案將會通過。

另外，有官員周五表示，警方正考慮對尹錫悅發出拘捕令及搜查總統官邸。國家調查辦公室特別調查組官員稱尹錫悅已就突然宣布戒嚴，被警方、檢察機關和反貪腐機構列為嫌疑人受查，官員又稱他們考慮搜查尹錫悅官邸，申請扣查他的通信紀錄和要求他接受盤問。韓聯社昨日報道，檢察官尋求就國防部防諜司令部司令呂寅兄就尹錫悅宣布戒嚴事件的角色，向他發出拘捕令。

（韓聯社/海峽時報/韓國先驅報/BBC/中央社）