俄伙金磚國組AI聯盟 挑戰美地位

普京：平等條件下參與AI競賽

普京在莫斯科舉行的AI大會上表示，新的AI聯盟網絡將包括來自金磚國家成員和其他有興趣國家在AI領域的國家協會和開發機構，「俄羅斯必須在平等條件下參與創建強大AI的全球競賽。這正是俄羅斯科學家現正研究的解決方案，我們邀請世界各地的科學家加入合作」。

Sberbank周三表示，金磚國家巴西、中國、印度和南非的國家AI協會，以及來自塞爾維亞、印尼和其他非金磚國的國家AI協會，均已加入新建的AI聯盟網絡，以促進技術和AI監管的聯合研究，並為AI產品在成員國市場銷售提供機會。

俄軍入侵烏克蘭後，莫斯科受到西方制裁，全球主要微晶片生產商停止向俄羅斯供貨。Sberbank總裁格列夫去年承認，支撐AI發展的圖像處理器（GPU）晶片是俄羅斯最難取代的硬件。英國機構Tortoise Media發表的全球AI指數中，俄羅斯在AI應用、創新及投資上，於全球83個國家排第31，不但大幅落後於中美，更低於金磚國家成員印度及巴西。

俄料可2030前提升全球排名

Sberbank第一副總裁維佳金昨表示，相信透過生成式AI領域的自主研發和支持監管，俄羅斯可在2030年或之前顯著提升在全球的排名。他指出，西方制裁限制了俄羅斯提高運算能力，但正透過出色的科學家和工程師來彌補不足，稱俄羅斯不會與中美爭建大型數據中心，而是專注開發類似美國科企Meta大型自然語言模型Llama的智能AI模型。

包括中美在內，俄羅斯是全球10個自主研發生成式AI模型的國家之一。俄政府希望，到2030年AI科技應用對俄GDP的貢獻可達11.2萬億盧布，遠高於2023年的2000億盧布。

（路透社）