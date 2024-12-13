澳逼科企買新聞發布轉載 徵重稅貼傳媒 促雙方達付款協議

澳洲助理財長兼金融服務部長瓊斯（Stephen Jones）和通訊部長羅蘭（Michelle Rowland）昨公布「新聞議價鼓勵計劃」。新稅收計劃明年生效，徵收金額未定，主要針對所有在年收入超過2.5億澳元（約12.5億港元）的社交媒體和搜索引擎企業，意味facebook母公司Meta、Google母公司Alphabet，以及TikTok母公司字節跳動將受影響，但如果它們自願與澳洲媒體公司達成商業協議，則可以抵消這筆稅款，或者完全避免繳付。

瓊斯指措施將創造誘因，讓數碼平台與澳洲新聞傳媒企業達成協議。他強調數碼平台從澳洲獲取巨大財政利益，因此有社會和經濟責任作出貢獻，讓澳洲民眾能接觸優質新聞報道。羅蘭則表示，數碼平台近年迅速發展，瓦解了澳洲傳媒業版圖，並窒礙新聞發展。

新政策防平台移除新聞內容

澳洲2021年實施新聞傳媒議價法，當年Meta和Google同意每年向澳媒支付約2億澳元（約10億港元）。但今年3月，Meta宣布不會在協議3年有效期屆滿後簽訂新約，並於4月撤下了澳洲帳戶的新聞標籤功能。新稅收政策旨在防止科技巨頭完全地將新聞內容從他們的平台上移除。

Meta轟「一個行業補貼另一行業」

Meta昨發聲明指澳洲政府新倡議是「向一個行業徵稅補貼另一行業」，批評其未有正確理解公司旗下平台的運作方式。Google表示，致力於更新2021年跟逾80間澳洲傳媒公司所簽定的協議，批評新稅收或會妨礙新約。TikTok則強調自己是娛樂平台，從不旨在讓用戶接觸新聞，將積極協商和尋求新措施詳情。

澳洲廣播公司（ABC）管理總監安德森讚揚新措施為持續資助符合公眾利益新聞報道的「創新舉措」。ABC利用了跟Meta和Google此前協議所得，在區內增聘了60名記者。

（澳洲廣播公司/衛報/路透社）