反巴沙爾武裝大報復 敘國庫空虛難管治

敘反對派武裝核心部隊沙姆解放組織（HTS）領袖沙拉（Ahmed al-Shara；此前化名喬拉尼）在社交平台Telegram發聲明指，不會放過串謀虐待和謀殺在囚人士的分子，將在國內追捕他們，又呼籲各國移交逃亡到當地的相關罪犯，以將他們繩之於法。

被推翻的敘利亞原總統巴沙爾現正獲俄羅斯「保護」，大批政府高官亦已流亡至黎巴嫩等地。44歲前政府軍士兵法赫德周三下午在馬斯納口岸尋求逃至黎巴嫩，他流着淚向《紐時》表示，不相信新領導層特赦政府軍士兵及尋求和解的承諾。

巴沙爾父親陵墓被焚

巴沙爾父親阿薩德位於西北部拉塔基亞省卡爾達哈的陵墓，周三被闖入並放火焚燒。有事發時影片顯示一名武裝分子稱該行動是為報復其表兄弟和姪兒於1980年代遭阿薩德殺害。敘利亞人權觀察組織（SOHR）報告亦指，反巴沙爾武裝近日準備追捕前政府軍指揮官，以及有身穿戰鬥服的武裝分子搜掠拉塔基亞省的財產並威脅居民，當地是阿薩德家族所屬什葉派阿拉維宗的主要聚居地。

敘利亞新看守總理巴希爾日前接受意大利《晚郵報》專訪時稱要優先「恢復敘所有城市的安全和穩定」，但也指最大問題在於前朝貪腐致國庫空虛，手上沒有外匯，只持有近乎毫無價值的本國貨幣，承認財政狀况「糟糕」。

（紐約時報/BBC/衛報）