哈馬斯讓步 首允戰後容以軍暫留加沙

提交釋放人質名單 有望停火

儘管前幾輪談判均破裂，但阿拉伯調解人員表示，哈馬斯最近幾周在多個關鍵問題上讓步，包括願意接受以軍暫時留在加沙與埃及接壤的費拉德爾菲走廊（Philadelphi Corridor）及將加沙一分為二的內察扎利姆走廊（Netzarim Corridor）。哈馬斯還同意不在埃及與加沙之間拉法口岸的巴勒斯坦一側活動或駐紮。阿拉伯調解人員說，哈馬斯周日向開羅的調解人提交了一份人質名單，其中包括美國公民、婦女、長者和患病者，以及五名人質的屍體。哈馬斯還制定一份被關押在以色列監獄中的巴人囚犯名單，要求釋放他們作為協議條件之一。

哈馬斯一直反對以方提出這些條件，10月被以色列殺死的領導人辛瓦爾生前稱，任何協議必須包括徹底結束戰爭及以軍全部撤出加沙，但《華爾街日報》稱，自盟友黎巴嫩真主黨同意與以色列達停火協議後，哈馬斯已顯得願妥協，但阿拉伯談判代表警告，哈馬斯仍可能在最後一刻退出協議，就像之前一樣。

以色列總理內塔尼亞胡周一表示，停火談判取得一些進展，但現在判斷是否能達成協議為時尚早。談判步伐本周加快，美國新聞網站Axios報道，以色列情報機關摩薩德的局長巴爾內亞周三抵達多哈，與卡塔爾首相商討加沙停火及人質獲釋協議。美國國家安全顧問蘇利文周四抵達以色列會見內塔尼亞胡，之後前往埃及和卡塔爾，推動達成以哈停火協議。

（華爾街日報/路透社）

（以色列-哈馬斯戰爭）