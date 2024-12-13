特朗普膺《時代》年度風雲人物 敲開市鐘慶祝

對全球「不論好壞」影響最大

《時代》雜誌指出，自特朗普2015年競選總統以來，大概無人像他一樣在改變政治和歷史進程方面發揮重大作用。《時代》指人們目睹民粹主義復興，對定義了上個世紀的機構不信任加劇，以及對自由價值觀能帶來更好生活的信心減弱，而特朗普是這一切的推動者，也是當中的受益者。

《時代》表示特朗普促成了歷史性的捲土重來、推動一次世代性的政治重組，重塑美國總統職位，並改變美國在世界的角色，因而獲選年度風雲人物。

美國全國廣播公司（NBC）節目The Today Show周一公布年度風雲人物入圍名單，除了特朗普，還有副總統賀錦麗、英國劍橋公爵夫人凱特、科技大亨馬斯克，以及以色列總理內塔尼亞胡。

未成為總統前，身為地產大亨並曾主持真人騷的特朗普常對《時代》風雲人物意見多多，也不時流露想當選的心情，曾稱自己才應獲選風雲人物。當他2016年當選總統後終獲選為風雲人物，他稱那是「巨大的榮譽」。

（時代雜誌/中央社/CNN）