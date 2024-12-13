戒嚴風波殃及軟實力 旅客卻步整容者減

取消酒店訂房增加

韓國旅遊業在2023年收入達84.7萬億韓圜（約4617億港元），約佔GDP的3.8%。在2016年時任總統朴槿惠遭彈劾，以及朝韓間周期性緊張局勢，韓國旅遊業仍能穩健運作。截至10月赴韓旅客數目已回復到新冠疫情前水平的97%。

惟多名酒店業等消息人士表示，軍隊參與今次戒嚴是嚴重的事態發展，可能會影響休閒和商務旅遊。首爾市長吳世勳周三與旅遊業官員會面時表示，外界憂慮首爾的安全會影響旅遊業，因為愈來愈多遊客取消到訪首爾或縮短逗留時間。吳世勳其後以英語、中文和日語向傳媒稱「首爾很安全」。

擁有Fairmont和Sofitel兩個品牌的法國雅高酒店集團（Accor）稱，取消訂房情况自上周二起略升，較上月增加5%。韓國旅遊新創協會上周五表示，明年上半年的訂房大幅下降，有旅行社職員也稱由於預約取消，首爾部分原已訂滿的酒店現有空房，有酒店更降低房價及提供特別優惠吸引顧客。

韓國是全球醫療和整容旅遊的主要目的地之一，首爾江南區有整容診所表示，自戒嚴事件發生以來，有外國客人取消到訪。診所稱現時並不擔心，但若政局混亂持續將對外國旅客造成影響。

（路透社）