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韓總統稱戒嚴正當 為救國非內亂 執政黨黨魁議除尹黨籍 倡統一黨友撐彈劾

【明報專訊】韓國總統尹錫悅周四（12日）發表電視演說就本月3月頒布戒嚴令一事表態，強調宣布戒嚴正當，將積極應對彈劾及調查，意味拒絕選擇「有序下台」（在特定時間點自行辭職）方案。執政國民力量黨黨魁指尹錫悅僅是辯解而非反省，將召開黨內會議討論開除其黨籍，並統一黨內議員投票支持彈劾。

反對派上周六彈劾尹錫悅「流產」後，在野六黨昨第二次向國會提交彈劾議案，計劃周六（14日）表決。尹錫悅昨發表長約29分鐘的電視演說，稱在國政癱瘓的緊急狀况下，為捍衛國家並實現國政正常化，依法行使職權採取緊急戒嚴。他批評在野黨自現屆政府成立以來彈劾多名官員，導致國政癱瘓。

尹稱面對彈劾調查抗爭到底

尹錫悅指在野黨藉虛假炒作煽動彈劾的唯一理由，是通過彈劾總統擺脫黨領袖面臨被判有罪的困境並提前大選。尹錫悅又辯稱在野黨藉多數議席的優勢在立法上恣意妄為，且只為保護黨領袖而行事，他認為面對這「議會獨裁」，要通過宣布戒嚴守護自由民主主義和憲政秩序。尹錫悅指總統行使緊急戒嚴宣布權屬於統治行為，與行使赦免權、外交權相同，非司法審查對象，而將救國的緊急措施視為害國的內亂，是將憲法和法制體系推向危險深淵的行為。

國民力量黨「政局安全工作小組」周二得出「2月下野、4月大選」和「3月下野、5月大選」兩個讓尹錫悅「有序下台」的方案後，已向黨魁韓東勳等黨領導層匯報，並游說尹錫悅接納。然而尹錫悅昨稱不管是彈劾抑或調查，他都將堂堂正正面對，抗爭到底。分析指此言意味他拒絕有序下台。

尹錫悅演說提到韓國過去一年發生數宗疑似中國間諜案，又指中國生產的太陽能設備正在破壞韓國的森林環境。中國外交部昨回應指對相關言論深感意外和不滿，堅決反對炒作莫須有的所謂中國間諜。

支持彈劾黨友增至7人 只欠1票

國民力量黨黨魁韓東勳指尹錫悅演說內容「比反省更像辯解」，更確認他無法再履行總統職務，指執政黨須支持彈劾動議。同日較早時韓東勳亦表態支持彈劾，呼籲黨內議員支持。

國民力量黨議員秦鍾午昨日宣布將支持彈劾動議後，表態支持彈劾的執政黨議員增至7人，意味只需多1名執政黨議員倒戈，連同反對派的192票，就達到通過彈劾案的200票門檻。然而國民力量黨內分歧嚴重，例如周四就選出親尹派議員權性東為新任黨鞭，他當選後表明該黨政策是反對彈劾，意味彈劾案要通過仍有阻力。

另外，警方周四再到龍山總統辦公室搜查，搜查目標是在總統辦公室附近的聯合參謀本部總部。聯合參謀本部在戒嚴當晚被用作戒嚴指揮部。警方指聯合參謀本部同意配合調查，將以自願提交方式向警方提供資料。警方此前一天亦曾到總統辦公室，嘗試搜索內閣會議室等關鍵辦公室，因特勤部門拒絕合作，警方搜查數小時後僅取得小量文件。

（路透社/韓聯社/韓國時報/中央社）

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