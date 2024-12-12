尹錫悅寧受彈劾拒辭職 5黨友倒戈通過差3票

國民力量黨「政局安全工作小組」委員長李亮壽昨日向記者表示，工作組周二得出「2月下野、4月大選」和「3月下野、5月大選」兩個有序落台方案後，已向黨魁韓東勳等黨領導層匯報，並說服尹錫悅接納。他表示，這兩方案「比起彈劾快得多而且明朗」，而倘進入彈劾程序，政經民生動盪日子將會延長。

尹被捕機會增 前防長企圖自殺

不過，多家韓媒昨日報道，尹錫悅對有關下野路線圖反應負面，稱寧願在國會通過彈劾案後，接受憲法裁判所的審訊。共同民主黨準備周六下午5時再在國會發起彈劾動議表決，到昨日已有5名執政黨議員公開表示支持，《東亞日報》更引述消息報道，國民力量黨內最少11人將投票贊成彈劾。目前國會反對派議員共有192人，而彈劾動議通過需要最少200人。

尹錫悅涉嫌內亂罪和濫用職權等，已以嫌疑者身分被立案調查，警察國家搜查本部（國搜部）緊急戒嚴特別搜查團昨日到龍山總統辦公室搜證，但一度被守衛阻撓數小時。首爾中央地方法院周二批准針對原國防部長金龍顯的拘捕令，當中首次將12月3日緊急戒嚴事件認定為可能構成內亂。檢方表示，拘捕令雖未直接將尹錫悅指為「內亂首腦」，但主要內容將金龍顯視為聽從尹錫悅指示實際行動的人。涉及內亂罪的領袖因罪行重大，只會被判死刑或終身監禁。現職總統刑事豁免權不包含內亂罪，這可能讓尹錫悅成為韓國首名在任被捕的總統。至於金龍顯，法務部周三表示他在當局發出逮捕令前，在拘留中心用衣服結成繩企圖自殺，被發現後無大礙。

另外，韓警察廳長趙志浩、首爾警察廳長金峰植涉嫌串謀內亂，昨日凌晨被拘留。

（Newsis/韓聯社/韓民族日報/韓國經濟/中央社）