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敘看守總理爭國際合作 支持自由市場

【明報專訊】敘利亞看守總理巴希爾（Mohammad al-Bashir，圖）周三（11日）爭取國際合作，並且「保證」不侵犯該國不同教派、族群人士的權益，呼籲難民回國。不過他沒有表明該國會否採用嚴格伊斯蘭教法治國。

巴希爾周二由遜尼派伊斯蘭武裝組織沙姆解放組織（HTS）任命為看守總理，任期至明年3月1日。他周三對意大利《晚郵報》說：「我們對任何與嗜血巴沙爾政權保持距離人士、國家、政黨或教派沒意見。」他表示「保證敘利亞所有人民和所有教派的權利」，呼籲海外公民回國。至於在制憲時會否訂立伊斯蘭憲法，他答道：「我們將在制憲過程中釐清這些細節。」

HTS領袖喬拉尼2012年曾對半島電視台說，他希望敘利亞由伊斯蘭法律管治。而HTS許多成員都是遜尼派原教旨主義、極端激進派別薩拉菲主義（Salafism）追隨者。

路透社周二報道，看守政府會晤商界領袖，強調支持自由市場及融入全球經濟。大馬士革商會主席哈姆維（Bassel Hamwi）表示，看守經濟部長阿齊茲（Abdul Aziz）率政府代表團會見過商界領袖，表示政府支持基於競爭的自由市場制度。商家對開放投資信號感到鼓舞，惟擔心政府能否兌現承諾。

新政府倘棄恐怖主義毀化武 美將承認

美國國務卿布林肯周二則表示，美國將承認及支持「放棄恐怖主義、銷毀化學武器庫存、維護少數民族和婦女權利」的敘利亞新政府。其聲明表示，敘利亞未來的政府應該是「可信的、包容的、不屬於特定宗教派別的」，充分尊重少數群體權利，允許人道主義援助，以及「防止敘利亞被用作恐怖主義基地」。

（法新社/衛報）

相關字詞﹕伊斯蘭法律 原教旨主義 過渡政府 沙姆解放組織（HTS） 敘利亞變天

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