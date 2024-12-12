以軍越緩衝區 擬敘南設「淨空防禦區」 兩天空襲480次 聯國反對侵犯敘領土完整

以軍表示，在480次空襲中約350次由戰機執行，目標包括首都大馬士革、霍姆斯、塔爾圖斯、拉塔基亞和巴爾米拉的機場、防空炮台、導彈、無人機、戰機、坦克和武器生產地點；其餘的空襲則是為地面行動提供支援，目標是武器庫、軍事建築、發射器和射擊陣地。以軍還稱，旗下軍艦轟炸了兩個敘利亞海軍設施，那裏停泊了15艘軍艦；數十枚海對海導彈也被摧毁。防長卡茨周二表示，以軍目標是「摧毁威脅以色列的戰略能力」，讚揚摧毁敘利亞艦隊的行動是「重大成功」。

以稱摧毁敘八成戰略能力

以軍估計，這次行動摧毁敘利亞七至八成的戰略能力，以官員稱，空襲旨在炸毁敘利亞戰略武器和軍事基建，防止這些武器被反對派武裝利用。內塔尼亞胡周二表示，以色列無意干涉敘利亞內政，但要盡一切必要措施確保以色列安全。他說，如果敘利亞新政權允許伊朗在敘利亞重建勢力，或允許轉移伊朗武器給真主黨，以色列將作「強而有力的回應」。

卡茨周二又表示，內塔尼亞胡已下令在敘南設立「淨空防禦區」，該區將沒有武器和恐怖威脅，以軍不會常駐。卡茨沒提供防禦區地理邊界或以色列行動計劃細節。

敘利亞行動團體「首都之聲」（Voice of the Capital ）周二稱，以軍已推進至距離大馬士革僅25公里的貝卡瑟姆村（Beqaasem），超出敘利亞一側緩衝區範圍約數公里。以軍方發言人阿德拉伊否認有報道指以軍正向大馬士革推進，稱部隊「目前在緩衝區內及靠近邊境的防禦點，以保護以色列邊境」，不過另一以軍發言人承認，儘管大部分地面部隊的行動都在緩衝區內，但一些部隊已在緩衝區外行動。這是以色列地面部隊50年來首次部署到緩衝區內外。

以軍入侵敘利亞的具體程度目前難以估計。《 金融時報》引述一名國際外交官報道，身處緩衝區內以敘陣地之間的聯合國觀察員，自12月7日以來看到以軍不斷調動「人員和物資」，包括數百名士兵、一些裝甲車和挖掘設備。以色列在1967年的六日戰爭中佔領了戈蘭高地大部分地區，以軍地面部隊上一次進入敘利亞領土、超出戈蘭高地範圍為1973年贖罪日戰爭。1974年以色列和敘利亞達成停火協議，雙方在戈蘭高地東側設立緩衝區，旨在分隔兩國軍隊。

多個阿拉伯國家批評以色列利用敘利亞動盪局勢「掠地」，聯合國秘書長發言人迪雅里克周二也表示，現時是敘利亞的轉折點，周邊鄰國不應趁機侵佔敘利亞領土，聯合國反對任何侵犯敘利亞領土完整的行為。他強調，聯合國仍將戈蘭高地視為被佔領土，以軍佔領緩衝區違反了脫離接觸協議。

伊朗指美以合謀推翻巴沙爾

巴沙爾政權兩大盟友之一伊朗，其最高領袖哈梅內伊昨表示，伊朗有證據顯示美國與以色列合謀推翻巴沙爾。

（CNN/金融時報/路透社/新華社）