以軍越緩衝區 擬敘南設「淨空防禦區」 兩天空襲480次 聯國反對侵犯敘領土完整

【明報專訊】敘利亞總統巴沙爾周日倒台，觸發以色列向該國發動歷來最大規模「先發制人」攻擊，聲稱防止敘利亞軍備落入反對派武裝手中。以軍周二（10日）表示，過去兩天轟炸敘利亞多地的軍事目標達480次，地面部隊更自半世紀以來首次同時進入以佔戈蘭高地與敘利亞之間緩衝區的內外。以防長卡茨稱，總理已下令在敘利亞南部建立一個沒有武器和恐怖威脅的「淨空防禦區」（sterile defensive zone）。聯合國發言人表示，聯合國仍將戈蘭高地視為被佔領土，反對任何侵犯敘利亞領土完整的行為。
以軍表示，在480次空襲中約350次由戰機執行，目標包括首都大馬士革、霍姆斯、塔爾圖斯、拉塔基亞和巴爾米拉的機場、防空炮台、導彈、無人機、戰機、坦克和武器生產地點；其餘的空襲則是為地面行動提供支援，目標是武器庫、軍事建築、發射器和射擊陣地。以軍還稱，旗下軍艦轟炸了兩個敘利亞海軍設施，那裏停泊了15艘軍艦；數十枚海對海導彈也被摧毁。防長卡茨周二表示，以軍目標是「摧毁威脅以色列的戰略能力」，讚揚摧毁敘利亞艦隊的行動是「重大成功」。
以稱摧毁敘八成戰略能力
以軍估計，這次行動摧毁敘利亞七至八成的戰略能力，以官員稱，空襲旨在炸毁敘利亞戰略武器和軍事基建，防止這些武器被反對派武裝利用。內塔尼亞胡周二表示，以色列無意干涉敘利亞內政，但要盡一切必要措施確保以色列安全。他說，如果敘利亞新政權允許伊朗在敘利亞重建勢力，或允許轉移伊朗武器給真主黨，以色列將作「強而有力的回應」。
卡茨周二又表示，內塔尼亞胡已下令在敘南設立「淨空防禦區」，該區將沒有武器和恐怖威脅，以軍不會常駐。卡茨沒提供防禦區地理邊界或以色列行動計劃細節。
敘利亞行動團體「首都之聲」（Voice of the Capital ）周二稱，以軍已推進至距離大馬士革僅25公里的貝卡瑟姆村（Beqaasem），超出敘利亞一側緩衝區範圍約數公里。以軍方發言人阿德拉伊否認有報道指以軍正向大馬士革推進，稱部隊「目前在緩衝區內及靠近邊境的防禦點，以保護以色列邊境」，不過另一以軍發言人承認，儘管大部分地面部隊的行動都在緩衝區內，但一些部隊已在緩衝區外行動。這是以色列地面部隊50年來首次部署到緩衝區內外。
以軍入侵敘利亞的具體程度目前難以估計。《 金融時報》引述一名國際外交官報道，身處緩衝區內以敘陣地之間的聯合國觀察員，自12月7日以來看到以軍不斷調動「人員和物資」，包括數百名士兵、一些裝甲車和挖掘設備。以色列在1967年的六日戰爭中佔領了戈蘭高地大部分地區，以軍地面部隊上一次進入敘利亞領土、超出戈蘭高地範圍為1973年贖罪日戰爭。1974年以色列和敘利亞達成停火協議，雙方在戈蘭高地東側設立緩衝區，旨在分隔兩國軍隊。
多個阿拉伯國家批評以色列利用敘利亞動盪局勢「掠地」，聯合國秘書長發言人迪雅里克周二也表示，現時是敘利亞的轉折點，周邊鄰國不應趁機侵佔敘利亞領土，聯合國反對任何侵犯敘利亞領土完整的行為。他強調，聯合國仍將戈蘭高地視為被佔領土，以軍佔領緩衝區違反了脫離接觸協議。
伊朗指美以合謀推翻巴沙爾
巴沙爾政權兩大盟友之一伊朗，其最高領袖哈梅內伊昨表示，伊朗有證據顯示美國與以色列合謀推翻巴沙爾。