美醫保巨擘CEO被殺案 拘名校生檢3D打印「鬼槍」

曼焦內（Luigi Nicholas Mangione）周一早上於賓夕法尼亞州阿爾圖納（Altoona）一家麥當勞快餐店被職員認出並報警。根據起訴書描述，兩名警員到場，見到戴着毛線帽和口罩的疑犯坐在快餐店後方使用手提電腦，要求他拉下口罩後「即時認出他」。警員向他查問最近有否去過紐約市的時候，疑犯開始抖震和沉默下來。他被捕後，警方從其背囊搜出一把裝有彈匣和滅聲器、可發射0.9毫米口徑子彈的黑色手槍，相信手槍和滅聲器皆用3D打印機打印部件再組裝而成。

警稱疑犯「對美企業界懷惡意」

紐約市警察局探長肯尼稱，疑犯似乎「對美國企業界懷有惡意」，惟警方稱其兇動機尚待調查。不過，《紐約時報》等美媒報道曼焦內有嚴重背痛，去年曾接受過手術。美媒指用以行兇的子彈上刻有「延遲」和「拒絕」等與保險業拒賠有關的字眼，懷疑顯示兇手不滿保險索償。

疑兇出身名門 家族擁多家企業

美國傳媒報道，曼焦內在長春藤盟校賓夕法尼亞大學畢業後，2020年取得電腦科學碩士學位，曾在加州任數據工程師，去年離職，最近報住夏威夷。他出身馬里蘭州名門，家族擁有多家企業和物業，堂兄是該州州議員。其家族發表聲明，對曼焦內被捕表示「震驚」和「沮喪」。

（CBS/紐約時報/路透社）