HTS列「恐怖組織」多年 新定位成焦點

組代表團訪巴沙爾家鄉安撫民情

HTS等遜尼派周一（9日）組代表團探訪流亡總統巴沙爾的拉塔基亞省家鄉、阿拉維教派（什葉派分支）聚居地卡爾達哈（Qardaha）安撫民情。該國許多少數派系成員如今俱在擔心在HTS的治下，會淪為二等公民甚至面臨迫害。

HTS於2016年成立，前身是蓋達敘利亞分支。其領袖喬拉尼雖然已與蓋達割席，但該組織因曾經常發動自殺式襲擊，被美國、英國、卡塔爾、俄羅斯、土耳其、聯合國和歐盟等列為恐怖組織多年。

美有意「適當」接觸 英稱為時尚早

《華盛頓郵報》周日報道，華府官員「正與參與敘利亞戰鬥的所有組織接觸，包括推翻巴沙爾的主要組織HTS」。新華社報道，華府高官周日在「傳媒吹風會」表示HTS是敘利亞政府過渡過程的重要成員，在符合美國利益的前提下，華府有意以適當方式與之接觸。《紐約時報》周一報道，美國官員正密切關注HTS是否仍有恐怖組織特徵或已經改變。

英國首相施紀賢周一表示，該國目前不能與HTS建立任何聯繫，因為英國列之為恐怖組織，而考慮更改政策為時尚早。不過，此前有最少一名英國閣員表示，政府可以在適當情况下撤銷HTS的「恐怖組織」定性。

俄羅斯外長卡夫羅夫上周六曾聲言敘利亞不能落入「恐怖組織」手裏，惟克里姆林宮發言人周一表示，俄國在設法與敘利亞「掌權者」接觸，確保其駐敘利亞的軍事基地安全。路透社引述卡塔爾匿名官員，卡塔爾外交官員周一已跟HTS領導層洽談。

聯合國敘利亞問題特使裴凱儒（Geir O. Pedersen）周二表示，聯合國把HTS定性為恐怖組織已有9年，到目前為止，它和其他武裝組織「一直向敘利亞人民發出團結、包容的良好信息」。歐盟發言人阿努尼則表示，隨着HTS擔起了更大責任，「我們需要評估的不光是其言語，還有行動」。

（路透社/紐約時報/華盛頓郵報）