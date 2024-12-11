明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

HTS列「恐怖組織」多年 新定位成焦點

【明報專訊】敘利亞變天後，作為過渡政府主要成員的伊斯蘭組織沙姆解放組織（HTS）會否獲國際剔除出「恐怖組織」名單以便與國際接軌，成為另一焦點。

組代表團訪巴沙爾家鄉安撫民情

HTS等遜尼派周一（9日）組代表團探訪流亡總統巴沙爾的拉塔基亞省家鄉、阿拉維教派（什葉派分支）聚居地卡爾達哈（Qardaha）安撫民情。該國許多少數派系成員如今俱在擔心在HTS的治下，會淪為二等公民甚至面臨迫害。

HTS於2016年成立，前身是蓋達敘利亞分支。其領袖喬拉尼雖然已與蓋達割席，但該組織因曾經常發動自殺式襲擊，被美國、英國、卡塔爾、俄羅斯、土耳其、聯合國和歐盟等列為恐怖組織多年。

美有意「適當」接觸 英稱為時尚早

《華盛頓郵報》周日報道，華府官員「正與參與敘利亞戰鬥的所有組織接觸，包括推翻巴沙爾的主要組織HTS」。新華社報道，華府高官周日在「傳媒吹風會」表示HTS是敘利亞政府過渡過程的重要成員，在符合美國利益的前提下，華府有意以適當方式與之接觸。《紐約時報》周一報道，美國官員正密切關注HTS是否仍有恐怖組織特徵或已經改變。

英國首相施紀賢周一表示，該國目前不能與HTS建立任何聯繫，因為英國列之為恐怖組織，而考慮更改政策為時尚早。不過，此前有最少一名英國閣員表示，政府可以在適當情况下撤銷HTS的「恐怖組織」定性。

俄羅斯外長卡夫羅夫上周六曾聲言敘利亞不能落入「恐怖組織」手裏，惟克里姆林宮發言人周一表示，俄國在設法與敘利亞「掌權者」接觸，確保其駐敘利亞的軍事基地安全。路透社引述卡塔爾匿名官員，卡塔爾外交官員周一已跟HTS領導層洽談。

聯合國敘利亞問題特使裴凱儒（Geir O. Pedersen）周二表示，聯合國把HTS定性為恐怖組織已有9年，到目前為止，它和其他武裝組織「一直向敘利亞人民發出團結、包容的良好信息」。歐盟發言人阿努尼則表示，隨着HTS擔起了更大責任，「我們需要評估的不光是其言語，還有行動」。

（路透社/紐約時報/華盛頓郵報）

相關字詞﹕英國 美國 恐怖組織 沙姆解放組織（HTS） 敘利亞變天

上 / 下一篇新聞