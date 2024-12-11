以軍乘亂入敘境空襲逾300次 多國譴責

聯國要求以軍停止行動

沙特阿拉伯電視台周一報道，敘利亞大馬士革、霍姆斯和拉塔基亞等多地遭以軍空襲，報道引述兩名敘利亞安全部門消息人士的話說，以色列空襲摧毀大量基礎設施、數十架直升機和戰機。總部設於英國的敘利亞人權觀察組織（SOHR）昨指，經過一輪空襲，以色列已摧毀了敘利亞最主要的軍事設施。SOHR指以軍空襲目標為機場、倉庫、雷達、軍事信號站及多個武器和彈藥庫，指「以色列正蓄意摧毀它認為構成威脅的任何事物」。

以色列傳媒周一報道，以軍已控制自20世紀70年代以來存在於以敘兩國間的非軍事緩衝區及敘境內的戰略要地赫爾蒙山，強調此舉為臨時措施，旨在應對敘利亞局勢動盪期間「可能出現的外溢威脅」。路透社同日引述以色列官員稱，以方除了空襲敘利亞存放先進武器的地點，也會在當地部署有限軍隊。路透社周二引述敘利亞消息報道，一批以軍身處敘境內10公里的蓋塔納城（Qatana），那兒離大馬士革只有25公里，但以軍隨後否認。

埃及、沙特阿拉伯和卡塔爾周一均指摘以軍進入戈蘭高地敘軍控制區和轟炸敘利亞會破壞該國恢復治安的機會，聯合國敘利亞問題特使裴凱儒周二呼籲以色列停止在敘利亞的軍事行動。美國則稱以色列必須只是「臨時控制」戈蘭高地。

土國炸庫族 美空襲ISIS防崛起

另外，SOHR周一表示，土耳其出動無人機襲擊敘利亞北部的庫爾德族控制區，造成一家11口平民喪生。自敘利亞內戰2011年爆發以來，土耳其多次越境進行軍事行動，主要是針對庫爾德族部隊。美軍則空襲敘利亞中部多個「伊斯蘭國」（ISIS）據點以防他們乘勢崛起。

（路透社/法新社/衛報）