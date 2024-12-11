逾百萬敘人湧歐 助反移民極右崛起

2015年及2016年歐洲爆發難民危機，近200萬人抵達歐盟國家，其中大部分為敘利亞難民。歐盟近期掀起新一輪反移民情緒，很大原因是極右政黨推動，它們在選舉中接連報捷，包括極右奧地利自由黨在9月的國會大選中得票居首，德國的另類選舉黨（AfD）也在9月的東部圖林根州議會取得逾三分之一議席，成為二戰後首個贏得州議會選舉的極右政黨。

德國數月前接連發生移民暴力案後，已收緊庇護難民政策，9月又恢復所有陸路邊境檢查，以減少非法入境情况。荷蘭右翼聯合政府上月也宣布，12月9日起實施6個月臨時邊境管制措施，旨在打擊非法入境和偷運「人蛇」。在歐盟也有人提出阻截難民方法，例如在第三國設立「移民中心」、「遣返樞紐」等設施，讓尋庇者在那裏等候申請審批，或讓申請被拒者在遣返回國前可在這些設施暫住。

歐盟10月底已商促敘人自願返國

經過多年談判，今年4月歐盟敲定新的「庇護與移民協定」，旨在加強邊境管理、加速遣返不獲批的庇護申請者，以及成員國之間更公平分擔重新安置難民的財務負擔等。10月底歐盟成員國大使開會商討如何增加敘利亞難民自願回國，這一討論由歐盟輪值主席國匈牙利推動，且基於歐盟委員會提交的一份文件，當中強調聯合國難民署在支持敘利亞難民返國上發揮的作用，而歐盟希望加強這方面的合作。

（衛報/euro news）