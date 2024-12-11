歐多國停敘難民申庇 奧擬遣返驅逐 聯國促觀望容安全自願回歸 組織轟強迫回國不負責

2011年敘利亞內戰爆發至今，數以百萬計民眾逃難到全球約130國。接收了近100萬名敘利亞難民、歐盟中接收最多敘利亞難民的德國率先宣布暫停處理敘利亞難民的政治庇護申請。內政部長費澤爾周一表示，巴沙爾政權倒台令許多在德國得到保護的敘利亞人終於重燃回鄉希望，但她也稱敘利亞局勢仍非常混亂及動盪，無法預測具體返回的可能性。費澤爾稱，鑑於這種不明朗情况，德國聯邦移民及難民辦公室已凍結敘利亞尋庇者申請程序。德國現時有逾4.7萬份敘利亞人庇護申請尚待處理。

英國、瑞典、芬蘭、挪威、荷蘭、比利時、奧地利、希臘和意大利隨後也宣布類似措施。在約有10萬敘利亞人居住的奧地利，保守派總理內哈默下令停止處理所有敘利亞人尋庇申請的同時，稱已獲批的庇護個案也要重新審核。內政部長卡納更表示，他已指示其部門制定「有序遣返和驅逐」敘利亞難民的計劃。敘利亞人是奧地利最大尋庇者群體，今年截至11月已收到12,871份申請。

德政黨提包機派錢 「利誘」回國

德國明年2月大選，移民成為主要選舉議題，政界開始討論是否推動將敘利亞尋庇者遣返回國。有望上台的在野中間偏右政黨基民盟，其高層成員施潘周一提出「利誘」敘利亞人回國，例如提供包機及給予每人1000歐元作誘因。反移民的極右另類選擇黨（AfD）聯合黨魁魏德爾在社交平台寫道：「任何在德國慶祝『敘利亞自由』的人顯然不再有逃離的理由。他們應該立即返回敘利亞。」總理朔爾茨所屬的社民黨則批評有關主張，社民黨議會黨團副主席維澤說：「在這個時候談論凍結接收敘利亞難民，是民粹主義和不負責任的。」

不少在德國的敘利亞人對巴沙爾倒台感欣喜，但表示要再觀察局勢發展，確定安全後才會決定是否回國，但有已擁德國公民身分的敘利亞人，在德國已有穩定工作和伴侶，不想離開「第二個家」。

聯合國難民事務高級專員格蘭迪周一呼籲各國，在讓敘利亞難民回國的問題上需要保持「耐心和警惕」。德國難民權益組織Pro Asyl則指出，敘利亞仍充滿混亂與暴力，「武裝組織控制了該國大部分地區，既沒有穩定的政府，也沒有正常運作的國家機構，大部分基建已被損毁，數百萬人仍然流離失所。許多城市被認為不安全，生活條件也沒有正常化迹象」。Pro Asyl發言人認為，強迫尋求庇護的人再次置身險境是不負責任。

土耳其重開東南部陸路口岸

此外，土耳其總統埃爾多安周一表示，該國將重新開放東南部哈塔伊省毗鄰敘利亞的亞伊拉達厄過境口岸，以便土國境內敘利亞難民返回家園。土耳其電視台畫面顯示，準備返回家園的上千名敘利亞難民周一在口岸排隊等待通關。土耳其有近350萬敘利亞難民，是收容最多敘利亞難民的國家。

（衛報/法新社/路透社/華盛頓郵報/金融時報）