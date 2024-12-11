華擬倫敦建全歐最大使館 遭地方議會反對

恐構安全風險 促拒絕申請

路透社報道，中國政府6年前花費2.55億鎊（約25.3億港元）購入旅遊點倫敦塔附近的英國皇家鑄幣廠舊址，打算興建一座面積約70萬平方呎的大使館，預計落成後將是中國在歐洲面積最大的大使館，但迄今仍未能取得興建許可。一場為期8天的規劃諮詢會將於明年舉行，以決定是否批准大使館興建計劃，最遲明年5月有最終決定。不過，當地哈姆雷特塔自治市（Tower Hamlets）議會周一一致投票反對中國新大使館計劃，指「恐對附近居民構成安全風險」。

《金融時報》上周六引述哈姆雷特塔自治市議會新公開的文件報道，當局收到約200份支持計劃意見書，部分來自中國國營機構。要求公開文件的保守黨前黨魁、國會內對華鷹派的「對華跨國議會聯盟」聯席主席施志安直言，這是北京「涉嫌影響」計劃諮詢。

路透社引述參與談判人士稱，中方官員多次在會談中對英國政府未能協助中方取得規劃許可表示不滿。英國首相施紀賢上月表示，在中國國家主席習近平向他提起此事後，他已要求閣員審視中國提交的計劃。英國《衛報》上月5日引述3名英國消息人士報道，英國重建駐華大使館的請求被中國否決，相信與中國駐英大使館搬遷計劃受阻有關。

（路透社/衛報/《金融時報》）