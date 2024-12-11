Google新量子晶片 5分鐘解決10²⁵年運算

有望實現量子電腦應用

Google周一公布擁有105個量子位元（qubits）的新晶片Willow，並在科學期刊《自然》（Nature）發表研發成果。「量子位元」是量子電腦的建構模組。量子位元運行速度雖快，卻也容易受干擾而出錯。隨着晶片上的量子位元數愈多，這些錯誤也可能疊加，導致量子晶片性能不見得優於傳統電腦晶片。因此，自1990年代以來，科學家一直在努力解決量子糾錯問題。

Google在論文中表示，他們找到一種方法能將Willow晶片上的量子位元串聯在一起，在增加量子位元數量的同時降低錯誤率，還能即時糾正錯誤，被視為邁向量子電腦實際應用的重大進展。

正如微軟（Microsoft）與國際商業機器（IBM）等科技巨擘一樣，Alphabet旗下子公司Google正致力發展量子運算，期望有朝一日能以量子電腦處理醫學、研發藥物、核聚變和人工智能（AI）等領域面對的問題。Google量子AI首席架構師梅格蘭特（Anthony Megrant）說，Google部分競爭對手正在製造擁有更多量子位元的晶片，但Google專注於打造最可靠的量子位元。

（路透社/法新社）