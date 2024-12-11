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韓國會通過特檢法查總統 同日過決議案 促迅速逮捕尹錫悅

【明報專訊】韓國國會昨天（10日）表決通過常設特別檢察官法案，以查明12月3日緊急戒嚴違憲內亂事件，調查對象包括尹錫悅及前國防部長金龍顯等高官；國會同時通過的決議案，要求迅速逮捕尹錫悅及金龍顯等人。執政國民力量黨表示，他們正研究安排尹錫悅最快明年2月「有序落台」的方案。

國會周二表決兩項有關「12‧3緊急戒嚴事態」的法案。在議員表決徹查真相的「內亂常設特檢法」時，有210票贊成、63票反對、14票棄權，反對和棄權的都是執政黨議員。此法案即時生效，總統不能行使否決權，特檢人選待定。常設特檢法將尹錫悅列為調查對象，指控其宣布戒嚴違憲和違法，企圖使國會無法行使憲法賦予的戒嚴控制權。前防長金龍顯、前戒嚴司令樸安洙等人也被列為調查對象，特檢法案指控金龍顯建議尹錫悅宣布戒嚴並推薦戒嚴司令。

前防長金龍顯逮捕令獲批

至於要求逮捕總統及上周辭職的防長、行政安全部長等8人的「迅速逮捕嫌疑者要求案」，有191票贊成，94票反對，3票棄權。目前已被執法機關申請逮捕的暫只有金龍顯，逮捕令昨獲首爾中央地方法院批准。

與此同時，國民力量黨「政局安全工作小組」委員長李亮壽昨表示，該黨正研究安排明年2月尹錫悅落台、4月舉行大選，或是3月落台、5月大選的「有序落台」方案。分析認為此兩方案明顯是因應一旦通過彈劾尹錫悅的情况下而提出，因為由國會通過彈劾至憲法裁判所（憲法法院）下達裁決，法定時限為180天。國會過去曾通過彈劾時任總統盧武鉉及朴槿惠，憲法法院分別花了63天及91天做出裁決。韓國下次大選原定2027年舉行。若尹錫悅沒有提前落台，而是通過國民力量黨研究中的修憲使總統任期由5年改為4年，則將在2026年舉行大選及地方選舉。

反對派通過「不增反減」預算案

此外，共同民主黨為首的反對派昨天通過韓國史上首份「不增反減」的673.3萬億韓圜2025年政府預算案，比原提出677.4萬億韓圜預算少了4.1萬億韓圜（222.8億港元）。此預算案爭議是尹錫悅上周二頒布緊急戒嚴的導火線。

（Newsis/News1/韓聯社）

相關字詞﹕尹錫悅 韓國國民力量黨 韓國共同民主黨 韓國戒嚴

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