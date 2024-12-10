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韓總統禁出境 戒嚴軍官含淚道歉

【明報專訊】韓國法務部因應處理「12·3戒嚴」事件相關調查的3個部門——檢察廳、警察廳、高位公職人士犯罪調查署——請求，昨天（9日）決定禁止總統尹錫悅出境，使之成為韓國在任總統中遭遇同類情况的第一人。另外，上周二率領部下闖入國會的707特種部隊指揮官金炫兌昨天向公眾含淚道歉，但表示他們只是奉命行事。

第707特殊任務團團長金炫兌昨晨有別於特種部隊成員不得曝光的要求，佩戴名牌在無遮掩下會見記者，承認是他指示部下封鎖大樓、攔截議員進入議事廳及與議員起衝突。

不過金炫兌哽咽表示一切皆奉命行事，稱他所認識的司令官及隊員「都是被前國防部長金龍顯利用的受害者」。他還表示，上周五原擬與特種部隊司令官、另外3名旅團長出席國會國防委員會全體會議接受質詢，惟他們差不多抵達時突然接獲國防部指令必須折返。

常設特檢調查要求案今審

國會反對派本周起，每周三提出彈劾尹錫悅動議、周四大會報告、周六表決，直至成事。而國會法制司法委員會昨天全體會議在執政國民力量黨議員缺席下，通過「常設特檢調查要求案」以徹查緊急戒嚴真相、追究相關內亂等罪行責任。此要求案將於今天大會審議，一旦獲得通過就能即時啟動，連總統行使否決權都不能推翻。

（Newsis/韓聯社/韓國日報）

相關字詞﹕彈劾 國會 尹錫悅 執法 韓國戒嚴

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