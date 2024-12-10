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特朗普：擬撤出生公民權 阻非公民赴美產子 考慮修憲解法律挑戰

【明報專訊】美國全國廣播公司新聞（NBC News）周日（8日）播出總統當選人特朗普的專訪，談及他就任後隨即採取的行動。特朗普表示，計劃結束讓在美國出生者自動獲得公民資格的規定，並會驅逐「混合身分」的家庭，但此舉預計會引發司法挑戰。特朗普又表示，計劃特赦因2021年國會山莊騷亂被定罪的支持者，並威脅要將政敵鎖進監獄。

美媒：特團隊正草擬行政命令

特朗普在上周五拍攝的錄影訪問中表示，計劃終止憲法中提到的「出生公民權」（birthright citizenship），形容有關安排「荒謬」。憲法第十四修正案指出，任何在美國出生的人均享有公民權，因此不少外國人會藉機在美國產子，好讓子女自動獲得美國公民身分。《華爾街日報》周日引述消息指，特朗普的交接團隊正草擬數份行政命令，藉此減少在美出生即自動擁有公民權的狀况，團隊亦為可能面對的法律訴訟作準備。針對部分人藉旅遊簽證抵美產子，報道指其一方法是收緊發簽證標準。當被問及單方面採取行動會否面對法律挑戰時，特朗普稱會考慮修憲。

另外，特朗普競選時誓言打擊非法移民問題，表示會先遣返有犯罪紀錄的非法移民，又不排除包括其他非法移民。美國估計有470萬個「混合身分」（mixed-status）家庭，即家中同時有公民或合法居留者，以及黑市移民。他表示不想拆散家庭，而唯一做法是把他們全家遣返原籍國。

上任首日特赦國會山莊案囚犯

另一方面，特朗普在專訪稱上任首天就會特赦因國會山莊騷亂案件被囚者，指他們在獄中受到過嚴對待，又指調查他在騷亂事件角色的國會議員應被關進監獄。

稱與習談話 不希望大陸攻台

特朗普又稱，上周曾與中國國家主席習近平溝通，但他沒透露兩人溝通內容。專訪中特朗普被問及一旦中國大陸出兵台灣，他會否承諾保衛台灣時，特朗普兩度表示不會這樣說，但稱希望中國別入侵台灣，指他與習近平關係良好，他們一直在溝通。特朗普進一步被追問時，透露受訪前3天跟習溝通，又稱兩人未討論台灣問題。特朗普另在社交網站指中國可就俄烏之間和平斡旋發揮關鍵角色。

（Axios/NBC/Politico/紐約時報/中央社）

相關字詞﹕國會山莊騷亂 2024美國總統大選 非法移民 中美關係 習近平 特朗普 美國

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