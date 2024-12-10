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黑獄重光 暗室囚犯瘦骨嶙峋

【明報專訊】敘利亞監獄之中最惡名昭彰、有「人類屠宰場」恐怖別稱的賽德納亞監獄（Saydnaya Prison）隨着巴沙爾倒台而曝光。人權報告指該獄有數以千計或萬計的囚犯被「人間蒸發」，死於處決或酷刑、性虐等。多方擔心巴沙爾政權垮台後，由於監獄環境惡劣不通風，又沒有人送遞飲食，在密室關押者可能死於飢渴或窒息等，惟苦於監獄結構複雜又重門深鎖，阻礙營救。

賽德納亞監獄是位於大馬士革以北約30公里、山城賽德納亞市西面的軍事監獄，有一個5層深的龐大地下建築群。《衛報》稱它宛若一座大迷宮，中心是一條從底層看似無盡頭的螺旋樓梯，圍繞樓梯的是通往3棟翼樓的式樣一致金屬大門。狹窄的牢房不足幾米寬卻容納了10多人，躺卧空間不足。

密不通風似迷宮 囚者包括婦孺

拯救囚犯人士周一（9日）穿梭其間，或是敲牆，或是向門鎖開槍；獲救者包括婦孺。部分人因監倉不通風「幾乎窒息死亡」，或已瘦骨嶙峋。有不少人獲救時並不相信真的可以自由離開。

敘利亞民防組織「白頭盔」志願工作者表示，他們有5組人在熟悉監獄佈局的人士帶領下，正在搜索該座監獄的密室或地牢，希望救出所有被秘密羈押的人，但周一暫沒發現地牢囚犯。當局表示一時無法打開監倉門，呼籲知情者提供電子門密碼。

酷刑虐囚 文檔指曾關近14萬人

敘利亞阿薩德和巴沙爾父子執政逾50年間，以拘押異見者為鞏固政權手段。而自2011年爆發內戰，被捕者更是數以十萬計。人權組織表示電擊等酷刑普遍，尤以賽德納亞監獄為甚。其羈押人數不詳，文檔紀錄約13.6萬人。國際特赦組織估計同時間羈留者達兩萬。

「賽德納亞監獄」是巴沙爾政權暴政代名詞。領導反政府武裝組織的沙姆解放組織（HTS）周日攻入大馬士革後便宣布：「賽德納亞監獄暴政時代結束」。

（衛報/BBC）

相關字詞﹕法外處決 虐囚 酷刑 政治犯 監獄 敘利亞變天 敘利亞內戰

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