黑獄重光 暗室囚犯瘦骨嶙峋

賽德納亞監獄是位於大馬士革以北約30公里、山城賽德納亞市西面的軍事監獄，有一個5層深的龐大地下建築群。《衛報》稱它宛若一座大迷宮，中心是一條從底層看似無盡頭的螺旋樓梯，圍繞樓梯的是通往3棟翼樓的式樣一致金屬大門。狹窄的牢房不足幾米寬卻容納了10多人，躺卧空間不足。

密不通風似迷宮 囚者包括婦孺

拯救囚犯人士周一（9日）穿梭其間，或是敲牆，或是向門鎖開槍；獲救者包括婦孺。部分人因監倉不通風「幾乎窒息死亡」，或已瘦骨嶙峋。有不少人獲救時並不相信真的可以自由離開。

敘利亞民防組織「白頭盔」志願工作者表示，他們有5組人在熟悉監獄佈局的人士帶領下，正在搜索該座監獄的密室或地牢，希望救出所有被秘密羈押的人，但周一暫沒發現地牢囚犯。當局表示一時無法打開監倉門，呼籲知情者提供電子門密碼。

酷刑虐囚 文檔指曾關近14萬人

敘利亞阿薩德和巴沙爾父子執政逾50年間，以拘押異見者為鞏固政權手段。而自2011年爆發內戰，被捕者更是數以十萬計。人權組織表示電擊等酷刑普遍，尤以賽德納亞監獄為甚。其羈押人數不詳，文檔紀錄約13.6萬人。國際特赦組織估計同時間羈留者達兩萬。

「賽德納亞監獄」是巴沙爾政權暴政代名詞。領導反政府武裝組織的沙姆解放組織（HTS）周日攻入大馬士革後便宣布：「賽德納亞監獄暴政時代結束」。

（衛報/BBC）