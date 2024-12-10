巴沙爾獲俄庇護 總統府被搶名車曝光

俄媒：俄撐政治解決敘危機

有外國官員及人權組織指巴沙爾離開敘利亞後，巴沙爾盟友俄國的外交部周日確認他已離國，並辭職和下令和平移交權力。其後，俄羅斯國際文傳通訊社及國營傳媒引述政府消息人士指，政府出於人道主義給予巴沙爾一家庇護，又表示俄國政府支持以政治方案解決敘利亞危機，在聯合國主持下恢復和談。

反對派保俄機構在敘安全

消息人士又表示，俄方跟敘反對派達成協議，同意保證俄國在敘國的軍事基地及外交機構安全。路透社指，確保俄國在拉塔基亞省（Latakia）的赫梅敏（Hmeimim）空軍基地，及在港口城市塔爾圖斯（Tartous）的海軍設施安全的協議，會令俄國鬆一口氣。

塔爾圖斯海軍設施是俄國唯一的地中海維修和補給中心，而俄國已將敘利亞視作其軍事承包商進出非洲的中轉站。有分析指如失去塔爾圖斯，將嚴重打擊俄羅斯在中東、地中海和非洲投放力量。不過有俄國軍事博客指，俄軍在敘利亞軍基地周邊局勢極緊張，消息人士亦沒透露安全保證協議會維持多久。

反對派武裝攻入首都大馬士革後亦闖入總統府，另有民眾入內搶掠及拍照。武裝成員在府內的車庫發現數十輛名車，包括一輛紅色法拉利F50、一輛勞斯萊斯和一輛賓利等。另有網傳影片顯示部分人到中央銀行，用袋裝着現金及其他貴重物離開。

（路透社/以色列時報/CNN/紐約郵報）