明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

巴沙爾獲俄庇護 總統府被搶名車曝光

【明報專訊】敘利亞反對派武裝周日推翻政府後，總統巴沙爾（圖）逃離敘國，有俄羅斯傳媒同日引述克里姆林宮消息人士報道，巴沙爾及家人已抵達莫斯科並獲庇護，又指敘國反對派同意保證俄國軍事基地及外交機構安全。反對派武裝進佔首都大馬士革後闖入巴沙爾的總統府，發現車庫有逾40輛名車，總統府亦成為民眾搶掠及拍照打卡的地點。

俄媒：俄撐政治解決敘危機

有外國官員及人權組織指巴沙爾離開敘利亞後，巴沙爾盟友俄國的外交部周日確認他已離國，並辭職和下令和平移交權力。其後，俄羅斯國際文傳通訊社及國營傳媒引述政府消息人士指，政府出於人道主義給予巴沙爾一家庇護，又表示俄國政府支持以政治方案解決敘利亞危機，在聯合國主持下恢復和談。

反對派保俄機構在敘安全

消息人士又表示，俄方跟敘反對派達成協議，同意保證俄國在敘國的軍事基地及外交機構安全。路透社指，確保俄國在拉塔基亞省（Latakia）的赫梅敏（Hmeimim）空軍基地，及在港口城市塔爾圖斯（Tartous）的海軍設施安全的協議，會令俄國鬆一口氣。

塔爾圖斯海軍設施是俄國唯一的地中海維修和補給中心，而俄國已將敘利亞視作其軍事承包商進出非洲的中轉站。有分析指如失去塔爾圖斯，將嚴重打擊俄羅斯在中東、地中海和非洲投放力量。不過有俄國軍事博客指，俄軍在敘利亞軍基地周邊局勢極緊張，消息人士亦沒透露安全保證協議會維持多久。

反對派武裝攻入首都大馬士革後亦闖入總統府，另有民眾入內搶掠及拍照。武裝成員在府內的車庫發現數十輛名車，包括一輛紅色法拉利F50、一輛勞斯萊斯和一輛賓利等。另有網傳影片顯示部分人到中央銀行，用袋裝着現金及其他貴重物離開。

（路透社/以色列時報/CNN/紐約郵報）

相關字詞﹕庇護 巴沙爾（Bashar al Assad） 敘利亞內戰 敘利亞 俄羅斯

上 / 下一篇新聞