路透：土耳其獲敘反對派通報 首肯進攻

報道引述消息人士稱，敘反政府武裝組織今次發動攻擊，正值政府軍士兵疲憊兼士氣低落，坦克、飛機燃料也因貪腐問題而缺乏。加上適逢巴沙爾的主要盟友伊朗和黎巴嫩真主黨皆因與以色列的衝突大大變弱，自顧不暇，作為主力軍事支持者的俄羅斯又受俄烏戰事影響而無心插手。反之，伊斯蘭武裝組織「沙姆解放組織」（HTS）為首的聯盟就比政府軍或內戰期間任何反政府武裝組織強大而團結，結果自11月27日起的12天內接連攻陷全國最大4座城市。

土耳其在這場反擊戰中擔當的角色惹外界關注。在2011年敘利亞內戰爆發之初，土耳其就在背後支持反政府勢力。2020年，它唯恐加劇難民湧入，與俄協定緩和敘西北部的戰鬥，於該區駐紮部隊並支持反政府武裝組織，包括以喬拉尼領導的HTS為主要成員的「敘利亞國民軍」（SNA）。土耳其一直反對敘利亞反對派發動大規模進攻，因為這可能會造成大量難民湧入土耳其。

巴沙爾拒政治解決 土國變强硬

不過，消息人士說，敘反政府組織今年較早時察覺到，在土耳其屢次就敘利亞反政府武裝力量割據局面而向巴沙爾政府提出政治解決辦法，卻接連遭巴沙爾政府拒絕，土耳其對巴沙爾政府的立場開始變得強硬。消息人士稱，反政府組織向土耳其提出了反攻計劃細節，信息大概是：「另一條路既然多年來都行不通，不如試試我們的。你毋須做什麼，只要不干預就行。」同時，伊朗和黎巴嫩真主黨因為以色列而減少支持敘利亞政府，也是重要因素。

土否認黑手 稱沒向HTS下令

土耳其外長菲丹周日表示，該國「知道有些事要發生」，但總統埃爾多安數月來都聯絡不上巴沙爾。土耳其副外長伊爾馬茲否認土耳其是反擊戰的幕後黑手。另一土耳其匿名官員向路透社表示，土耳其沒有向HTS下達指示或方向，土耳其也沒與HTS協調行動。

（路透社/紐約時報）