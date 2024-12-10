敘反對派授權組建過渡政府 美以關注化武下落 分析憂亂局持續成「利比亞2.0」

中伊籲交人民決定未來 俄促聯國主導

支持巴沙爾政府的伊朗，外交部周日發表聲明指敘利亞命運和前途應完全由敘利亞人民決定，不應受干預或外國意志強迫。另一親巴沙爾國家俄羅斯則表示，有必要在聯合國的主導下恢復談判。中國外交部發言人毛寧昨表示，敘利亞的前途和命運應由敘利亞人民決定，希望各方盡快找到政治解決方案。

美國總統拜登周日則表示，巴沙爾倒台是最「根本的正義」，他未來數天將與中東的領袖對話，並派遣資深官員往該區討論局勢。他說，美國將與所有敘利亞團體接觸討論過渡方案，強調敘利亞的未來應由敘國人民自行決定。

不過，《華盛頓郵報》外交專欄作家伊格納西斯（David Ignatius）指出，美國總統當選人特朗普上周六（7日）一則社交媒體帖文已表明對美國在敘利亞的角色毫無興趣，寫道「這不是我們的戰鬥……」伊格納西斯並以伊拉克為例，指中東政權更迭後常走向混亂。

武裝割據恐持續 憂ISIS回歸

英國《金融時報》稱，敘利亞各少數族裔現在擔心之後的情勢發展。沙姆解放組織（HTS）雖領導推翻巴沙爾政權，但能否成為未來共主仍是疑問。除不同反抗勢力間相互開打外，外界也擔心曾一度在敘國猖獗的伊斯蘭國（ISIS）恐趁機捲土重來。

英國「天空新聞網」（Sky News）引述軍情六處（MI6）前處長索爾斯（John Sawers）稱，敘利亞下場最貼近的例子，恐怕是利比亞，這也是最壞的情境。利比亞在卡扎菲2011年垮台後曾有過短暫民主，但隨後武裝派系彼此交火，至今仍分裂和混亂。

以炸化武導彈設施 稱防極端分子

敘利亞變天後的武器庫存問題引發關注。在巴沙爾治下，敘政府軍被指於2013年8月對大馬士革東部反對派控制區的平民發射沙林毒氣火箭炮造成多達逾千人死亡，引發國際強烈譴責。美國新聞網站Axios周日引述美國白宮國安會官員稱，拜登政府近日正與多個中東國家合作，積極處理巴沙爾政權的武器庫存，防範落入「不當人物」手中。

Axios周日亦引述以色列官員報道，以軍過去48小時空襲敘利亞數十個軍事基地、軍火庫和軍事設施，它們都涉及敘利亞化武和彈道導彈計劃。路透社亦引述兩名消息人士說，以色列周日對大馬士革一處被指曾被伊朗用作研發導彈的安全設施和政府研究中心發動3次空襲。消息人士又說，以色列周日較早時轟炸敘西南部最少7個目標，包括空軍基地和彈藥庫。以色列外長薩爾周一在記者會中證實，以軍空襲敘利亞的戰略武器，例如遺下的化武和遠程導彈和火箭，以免它們落入極端分子之手。另外，以色列軍隊周日「接管」連接敘利亞的非軍事緩衝區，總理內塔尼亞胡表示，這是要確保沒有敵對部隊身處以色列邊境。

（紐約時報/Axios/路透社/法新社/新華社）