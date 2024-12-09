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HTS領袖塑溫和形象 未洗激進主義嫌疑

【明報專訊】敘利亞反對派沙姆解放組織（HTS）42歲領袖喬拉利（Abu Mohammed al-Jolani）發動閃電戰推翻巴沙爾政權，正積極塑造溫和派形象，最近且採用真實姓名沙雷（Ahmed al-Sharaa）發表聲明。有評論指他為「務實激進分子」。不過，他曾聲言希望敘利亞受伊斯蘭法嚴格規範，許多人依然懷疑他未脫激進主義。

曾抗美反恐戰 被囚美軍監獄5年

喬拉利出身優裕家庭，原居戈蘭高地，因1967年以色列發動戰爭而在大馬士革長大。2001年，他赴巴格達對抗美國發動的反恐戰及加入蓋達組織，一度被捕囚於美軍監獄5年。2010年他獲釋時，蓋達伊拉克分支已納入「伊斯蘭國」（ISIS）。他代表ISIS回到敘利亞組織另一蓋達分支，適逢內戰，其組織迅速成了重要反政府勢力。不過，他之後既拒絕ISIS兼併，又於2016年跟蓋達決裂。其組織後來和其他組織合併成HTS，控制西北部。HTS起初因缺乏精良武器，常以自殺式爆炸為手段，但後來借助外來力量，使其部下的裝備還勝過敘利亞軍。

HTS被指殘酷虐待異己。美國政府列之為恐怖組織及懸紅1000萬美元緝捕喬拉利。分析指出，喬拉利年輕、聰明、極具野心，在剷除對手或潛在威脅時毫不留情。

（華盛頓郵報/法新社）

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