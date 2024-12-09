明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

「子承父業」鐵腕統治 巴沙爾遏示威觸內戰

【明報專訊】敘利亞總統巴沙爾（Bashar al-Assad）執政24年間，沿用其父的鐵腕手段，曾大舉囚禁異見人士、血腥鎮壓示威，觸發該國10年內戰和牽連國際的難民潮。隨着他的下台，意味其家族對敘利亞長逾50年的統治告一段落。

現年59歲的巴沙爾是1970年11月發動軍事政變上台的前總統阿薩德的次子。他本來攻讀醫科，曾赴英國專修眼科，並非政權接班人。惟其長兄在1994年遇上交通意外身亡，他才被父親急喚回國，遞補準備接班。在2000年夏其父去世後，國會為遷就他接任總統，特地快速修憲，使總統法定最低年齡由40歲降至34歲。

自詡敘對抗極端主義壁壘

巴沙爾自認為是敘利亞少數民族的保護者、抵禦極端主義的壁壘。由於他年輕又接受過西方教育，原被視為「進步溫和派」領導人。他曾承諾推動政治和經濟改革，亦曾稍微放寬表述限制和釋放數百名政治犯。不過他也表明西方民主政策不適用於敘利亞，不支持任何威脅其執政復興黨的政策。上台不久就用威脅和拘捕方式，壓制異見活動。多次選舉連任被人權組織等指摘選舉不公。2011年3月，敘利亞人受鄰國「阿拉伯之春」激發起全國反政府大示威追求民主改革，但政府的血腥鎮壓衍生10年內戰。他因政府軍涉嫌動用化武和無差別攻擊，受到國際譴責和涉嫌觸犯戰爭罪行、反人類罪。

（大英百科全書/CNN/法新社）

相關字詞﹕巴沙爾（Bashar al Assad） 敘利亞

上 / 下一篇新聞