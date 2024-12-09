「子承父業」鐵腕統治 巴沙爾遏示威觸內戰

現年59歲的巴沙爾是1970年11月發動軍事政變上台的前總統阿薩德的次子。他本來攻讀醫科，曾赴英國專修眼科，並非政權接班人。惟其長兄在1994年遇上交通意外身亡，他才被父親急喚回國，遞補準備接班。在2000年夏其父去世後，國會為遷就他接任總統，特地快速修憲，使總統法定最低年齡由40歲降至34歲。

自詡敘對抗極端主義壁壘

巴沙爾自認為是敘利亞少數民族的保護者、抵禦極端主義的壁壘。由於他年輕又接受過西方教育，原被視為「進步溫和派」領導人。他曾承諾推動政治和經濟改革，亦曾稍微放寬表述限制和釋放數百名政治犯。不過他也表明西方民主政策不適用於敘利亞，不支持任何威脅其執政復興黨的政策。上台不久就用威脅和拘捕方式，壓制異見活動。多次選舉連任被人權組織等指摘選舉不公。2011年3月，敘利亞人受鄰國「阿拉伯之春」激發起全國反政府大示威追求民主改革，但政府的血腥鎮壓衍生10年內戰。他因政府軍涉嫌動用化武和無差別攻擊，受到國際譴責和涉嫌觸犯戰爭罪行、反人類罪。

（大英百科全書/CNN/法新社）