分析：前蓋達分支掌權未分敵友 美俄伊角力添變

HTS立場待摸清

HTS前身是恐怖組織蓋達旗下的分支組織，2017年宣布和蓋達撇清關係，並削弱極端伊斯蘭主義色彩，亦曾興兵殲滅ISIS在敘利亞西北部伊德利卜省的勢力。HTS領袖喬拉尼周日呼籲旗下部隊在權力交接前勿攻擊大馬士革政府設施，他又在上周五刊登的《紐約時報》專訪中，稱終有一天會尋求以政治方式解決敘內戰，惟目前未是時候。《紐時》指出，HTS在喬拉利領導下，容許伊德利卜省根據地內的民眾吸煙和播放音樂，亦未明令女性必須以頭巾覆面，但組織內部分保守派卻對喬拉尼的做法不滿。今年初伊德利卜曾爆發反抗HTS管治的示威，遭到鐵腕鎮壓。

中東之眼上周五的分析文章質疑HTS真心變溫和的程度。該媒體和英國《衛報》又對土耳其是否對HTS和喬拉尼具真正影響力抱有疑問。雖然西方傳媒相信土耳其因巴沙爾政府拒絕議和，同意HTS發動今輪突襲，但英國《金融時報》上周四引述專家表示，土耳其未有直接軍援HTS，後者擁有的美製等西方武器，是從其他安卡拉支持的敘反對派武裝手上獲得。

HTS至今仍被聯合國和美國列為恐怖組織。兩名伊朗外交官上周六則對IranWire警告，HTS如掌權將成為伊朗、伊拉克、以色列，以及美國的「噩夢」，令敘利亞成為「恐怖主義的地區樞紐」。

（CNN/中東之眼/金融時報/紐約時報/法新社）