首都慶祝呼「自由」 各地拉倒阿薩德像

街上目擊者表示，數以千計民眾開車或徒步到大馬士革一個主要廣場聚集，並且揮手高喊「自由了」，擺脫阿薩德家族半世紀執政。英國廣播公司（BBC）記者在現場報道時，聲音幾被慶祝的槍聲掩蓋。

殘酷統治象徵監獄開門釋囚

反對派武裝進入大馬士革後，即針對阿薩德家族殘酷統治的象徵，進入惡名昭著的賽德納亞（Sednaya）監獄，宣布暴政時代結束，釋放囚犯。賽德納亞監獄是一座大型軍事監獄。根據國際特赦組織報告，從2011年9月到2015年12月期間，在該監獄約有5000至1.3萬人被法外處決，被形容為「人間屠宰場」。

全國各地民眾推翻並踐踏已故總統阿薩德（巴沙爾父親）的雕像。在首都大馬士革，人們站在被推倒的阿薩德雕像上歡呼。這一畫面具有強烈的象徵意義，因為阿薩德是建立該國殘酷統治體系的創始人，阿薩德家族鐵腕統治這個國家，推翻雕像標誌該體制崩潰。

在上周被反對派武裝攻佔的哈馬，即1982年阿薩德家族軍隊大屠殺的發生地，民眾推翻阿薩德像。年輕人高喊「永遠的自由」，慶祝反對派武裝的勝利。

（路透社/法新社/BBC）