敘利亞變天 總統出走允交權 反對派輕取首都 巴沙爾24年統治終結

敘反對派武裝周日發表電視聲明，宣布大馬士革已獲「解放」，「暴君巴沙爾（Bashar al-Assad）已被推翻」，大馬士革所有囚犯已被釋放。他們同日較早前又稱巴沙爾已逃離大馬士革，去向不明。

反對派12天攻勢 閃電取政權

由伊斯蘭武裝組織沙姆解放組織（HTS）領導的9支反對派武裝上月27日從西北部伊德利卜省起兵，開始對政府軍發動閃電戰並南下，12天內接連奪取阿勒頗、哈馬、霍姆斯等主要城市，勢如破竹，並於周日最終攻佔首都大馬士革，其間未遇政府軍積極抵抗。

法新社昨引述總部設於英國的敘利亞人權觀察組織（SOHR）負責人阿卜杜勒拉赫曼（Rami Abdel Rahman）稱，巴沙爾在軍事安全部隊撤離大馬士革國際機場前，已循該機場離開敘利亞。航班追蹤網站Flightradar數據顯示，在大馬士革被反對派武裝佔領之際，一架敘利亞航空航機從當地機場起飛，起初飛往巴沙爾家族所屬什葉派阿拉維宗派位於沿岸的根據地，半途突然180度轉向，數分鐘後消失於雷達上，暫未知該航機載有何人或巴沙爾是否在機上。路透社引述兩名敘利亞消息人士估計，如巴沙爾乘搭該機，則很有可能已墜機身亡。

以色列Walla新聞網援引一名該國官員報道，巴沙爾前晚從大馬士革飛往俄羅斯赫梅米姆空軍基地，並計劃經那裏轉飛莫斯科，Walla又援引一名華府官員稱，美國發現巴沙爾離開大馬士革，認為他正計劃飛往俄羅斯。法新社則表示，巴沙爾是在敘總理賈拉利周日宣布會和新領袖合作後才逃亡。

俄外交部交代巴沙爾動向

俄羅斯外交部其後於周日晚上在社交平台Telegram稱，巴沙爾在跟反對派武裝談判後決定辭去總統職務，並已離開敘利亞和指示該國和平移交權力。俄國又稱未有介入敘國談判。

白宮上周六晚表示，美國總統拜登及其政府團隊正密切關注敘利亞發生的「特別事件」，並與地區合作伙伴保持聯繫。美國總統當選人特朗普同日在旗下社交平台發文稱，「巴沙爾政府主要盟友俄羅斯和巴沙爾都被迫離開敘利亞可能是對他們最好的結果」。特朗普又強調形勢混亂的敘利亞「不是朋友，美國不應與它有任何關係」或捲入當地戰事。

稱敘非朋友 特朗普：不應捲入戰事

伊朗亦是巴沙爾政權靠山。伊朗新聞網站IranWire上周六引述該國外交官報道，德黑蘭日前已準備巴沙爾政府隨時倒台，跟敘反對派直接和間接談判，尋求保障在敘伊朗人以及什葉派宗教設施安全。敘反對派武裝成員昨闖進已人去樓空的伊朗駐大馬士革大使館破壞，包括雅典在內的多國敘利亞使館昨已升起反對派的旗幟。

彭博社昨引述直接知情人士報道，巴沙爾此前釋放信號，尋求跟國際社會達成協議，容許政府軍保有根據地，或在有需要時保障他獲安全的流亡路線——其中經阿聯酋向美國政府提出可放棄跟所有伊朗支持的武裝組織斷絕合作，包括黎巴嫩真主黨；巴沙爾又經匈牙利總理歐爾班尋求特朗普支持。

（半島電視台/路透社/法新社/彭博社/環球時報/IranWire）