韓總統職務架空 前防長被捕 執政黨代理 在野黨斥「二次內亂」

執政國民力量黨代表韓東勳與國務總理韓悳洙昨晨共同會見記者。韓東勳說：「總統卸任之前不會參與包括外交在內的任何國家事務。」他表示，將有秩序地推動提早結束總統任期，總統尹錫悅即日起到下台前將不再處理國政，以降低人民及國際社會疑慮。該黨稍後將內部討論讓總統有序提前卸任的方案，而他和總理將每周開一次會，確保不至於政務真空，力求重新獲取國際社會對韓國政府的信任。

執政黨稱推動尹錫悅有序下台

不過按照韓國憲法，總統身故或停職，能代行總統職務的只有總理。總統若非身故或身心問題不能履職，唯有被國會通過彈劾或請辭，才會停職。

國會議長禹元植會見記者，批評由總理和執政黨共同行使「無人授予」的總統權限「分明違憲」。共同民主黨代表李在明強調「總統權力不是尹錫悅總統的私產」，人民當日選來當總統的是尹錫悅而非執政黨，韓東勳和韓悳洙共同代行總統職務是「在破壞憲政秩序」。第二大反對黨祖國革新黨代表曹國亦指出執政黨代表沒有民主程序授予的領導國政權力。

儘管尹錫悅被指已暫停職務，但昨仍行使了人事任免權。行政安全部長（內政部長）李祥敏昨發聲明表示，由於未能盡職為國民服務、未能好好輔佐總統，已向總統請辭及獲批准。韓東勳辯稱批核辭職「難視作活躍的工作活動」。

內政部長辭職獲尹批准

「12．3戒嚴」事件衍生了連串追究刑責。首爾高等檢察廳檢察長朴世鉉領導的特別調查本部昨表示，已緊急逮捕金龍顯及扣查其手機取證，另外立案調查「嫌疑人」尹錫悅涉嫌觸犯內亂罪、濫用權力，意味其官邸、辦公室等可被強制搜查。

上周四獲准辭任國防部長的金龍顯因緊急戒嚴事件涉嫌觸犯內亂罪，於周日凌晨主動到了首爾中央地方檢察廳接受調查。經大概6小時查問，特別調查本部認為他可能與相關人等夾口供或銷毁證據，故將之逮捕拘留，到下午繼續查問，另前往搜查了其國防部長官邸、國防部辦公室和私人寓所。

檢察廳、警察廳、高位公職者犯罪搜查署皆成立了專案組，調查戒嚴事件和尹錫悅等政、軍、警三方高官的內亂、濫權等嫌疑罪責。共同民主黨議員秋美愛昨透露，涉及尹錫悅緊急戒嚴文件已被扣查，顯示他籌謀戒嚴可能已有一段日子。秋美愛稱，文件顯示反間諜司令官呂寅兄11月左右已編成包括戒嚴宣布、戒嚴司令官與戒嚴司令部、聯合調查機構的構成，以及宣布戒嚴的其他考慮事項。

在野黨指文件顯示早籌備戒嚴

韓國執政國民力量黨上周六決定拉隊離場，導致國會彈劾尹錫悅動議表決不成立，引起該國兩大工會「韓國勞總」、「民主勞總」以及數以十計民間團體等指摘。國民力量黨官網的黨員留言板亦從上周六起，湧現要求韓東勳辭職帖文。民主黨揚言本周三將再提出彈劾總統的動議，周六再表決。

（Newsis/中央日報/京鄉新聞/韓聯社/新華社）