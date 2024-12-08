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叛軍自研無人機導彈 戰力5年脫胎換骨

【明報專訊】今次帶頭發起反擊的敘利亞反對派沙姆解放組織（HTS），自上月底從西北部發起突襲攻勢以來勢如破竹，至今已攻陷兩個主要城市，直逼中部的第三大城市霍姆斯，部分部隊離首都只有20公里。英國《金融時報》（FT）報道，HTS過去5年靠軍事改革及自行研製無人機和導彈，脫胎換骨成為戰力強大軍事組織。

3D打印機產零件

FT指出，5年前HTS只力求避免遭政府軍消滅，但如今它們在大本營伊德利卜省既有集中指揮體系，亦有能快速部署的作戰單位，步兵、炮兵、特種兵、戰車、無人機和狙擊手一應俱全，甚至設有武器製造業和軍事學院。專家指，HTS在民居、車庫或倉庫改建的小型工作坊內生產無人機，缺乏零件時就靠3D打印機生產，而相關專業知識大多從網上學習。英國倫敦大學國王學院武裝衝突專家麥克唐納（Broderick McDonald）表示，HTS之前會用小型無人機向政府軍裝甲車投擲手榴彈，但現時已擁有不少自製的自殺式無人機，以及飛行距離和載彈量更優秀的無人機。

報道指HTS亦投資生產遠程導彈、火箭炮和迫擊炮，其中更在近期戰鬥中投入一種神秘的新型導彈系統。華盛頓「中東研究所」（MEI）高級研究員利斯特（Charles Lister）形容，該被外界稱為Qaysar的導彈「前方可攜載大量彈藥」，在發動攻勢前，先行從數十公里外向空曠地方發射一輪導彈轟炸敵人。

此外，HTS近期從其他反對派武裝獲得美國和土耳其援助軍備，近期又從敗退政府軍收繳俄製坦克、導彈系統等武器，專家認為今後其實力有機會進一步加強。

（金融時報/中央社）

相關字詞﹕敘利亞內戰 沙姆解放組織（HTS） 導彈 敘利亞 無人機

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